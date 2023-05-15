Під загрозою опинилися декілька регіонів. Синоптики закликають не провокувати пожежі в екосистемах.

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Які регіони під загрозою

Як стало відомо, з 14 по 17 травня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у:

північних,

центральних,

південних,

східних,

Рівненській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Чернівецькій,

Львівській областях.



Під загрозою багато регіонів / Карта

Не провокуйте пожежі в екосистемах! За таких умов навіть маленьке вогнище може перерости у масштабну пожежу і знищити сотні гектарів полів, лісових насаджень. Це величезна шкода для екології та людини!

– наголосили синоптики.

Після пекельної спеки в Іспанії раптово випав сніг

Нагадаємо, що 12 травня в деяких північних районах країни випав сніг. Так, дивуватися не літнім опадам довелося іспанцям у Ла-Райя, гірському районі Астурії, що на півночі держави.

Натомість на Сході, в середземноморських частинах Іспанії, зокрема, у Каталонії та Валенсії, випали град і сильний дощ. І це при тому, що в регіоні місяці не було жодної краплі опадів.