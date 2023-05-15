Під загрозою опинилися декілька регіонів. Синоптики закликають не провокувати пожежі в екосистемах.
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Які регіони під загрозою
Як стало відомо, з 14 по 17 травня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у:
- північних,
- центральних,
- південних,
- східних,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій,
- Львівській областях.
Під загрозою багато регіонів / Карта
Не провокуйте пожежі в екосистемах! За таких умов навіть маленьке вогнище може перерости у масштабну пожежу і знищити сотні гектарів полів, лісових насаджень. Це величезна шкода для екології та людини!
– наголосили синоптики.
Після пекельної спеки в Іспанії раптово випав сніг
Нагадаємо, що 12 травня в деяких північних районах країни випав сніг. Так, дивуватися не літнім опадам довелося іспанцям у Ла-Райя, гірському районі Астурії, що на півночі держави.
Натомість на Сході, в середземноморських частинах Іспанії, зокрема, у Каталонії та Валенсії, випали град і сильний дощ. І це при тому, що в регіоні місяці не було жодної краплі опадів.