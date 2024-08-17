Тепло еще задержится, или уже придет холод: какая будет погода в сентябре

В этом году погода в сентябре, вероятно, будет похожей на августовскую. Начало осени в Украине ожидается теплым.

Об этом в эфире телемарафона рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок, передает 24 Канал.

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Погода на сентябрь 2024

По предварительным расчетам, которые делаются Европейским центром (среднесрочных прогнозов погоды – 24 Канал), погода в начале осени может быть еще теплой. Август еще довольно теплый, и начало сентября медленно переходит в теплую погоду,

– отметила Диана Кривобок.

Добавила, что дальше синоптики точно не могут сказать, какой будет осень.

"Знаю, что она будет переменчивой и медленно будет наступать. Но начало сентября может быть теплым, смотря, как будут меняться атмосферные процессы", – сказала представительница Укргидрометцентра.

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