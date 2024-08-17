Тепло еще задержится, или уже придет холод: какая будет погода в сентябре
В этом году погода в сентябре, вероятно, будет похожей на августовскую. Начало осени в Украине ожидается теплым.
Об этом в эфире телемарафона рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок, передает 24 Канал.
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Погода на сентябрь 2024
По предварительным расчетам, которые делаются Европейским центром (среднесрочных прогнозов погоды – 24 Канал), погода в начале осени может быть еще теплой. Август еще довольно теплый, и начало сентября медленно переходит в теплую погоду,
– отметила Диана Кривобок.
Добавила, что дальше синоптики точно не могут сказать, какой будет осень.
"Знаю, что она будет переменчивой и медленно будет наступать. Но начало сентября может быть теплым, смотря, как будут меняться атмосферные процессы", – сказала представительница Укргидрометцентра.
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Сильная жара в Украине
- Накануне в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет вторая волна жары. Прогнозировали повышение температуры уже с 17 августа.
- Синоптик Наталья Птуха рассказала, что во многих южных и юго-западных областях уже может быть сильная жара, в частности, +35 – +37 градусов.
- "Пока что первые два дня 17 – 18 августа – местами, но потом, до 21 августа, будет удерживаться. Преимущественно это Юг и Запад Украины, и соответственно будет сильная жара", – отметила эксперт.
- Заметила, что сильная жара классифицируется именно с +35 градусов. Также отметила, что с субботы во многих областях уже +29 – +34. Между тем на Юго-Западе и Юге +35 – +37 может быть.
- "По расчетам, до 25 августа может удерживаться сильная жара. По южным областям будет точно, в пределах вот этих кое-где +35 – +37 градусов. Несколько легче будет по западным и северным областям. Пик придется с 17 по 21. Затем для западных и северных будет определенное ослабление", – сказала Наталья Птуха.