Погода на сентябрь: каким может быть первый месяц осени

В этом году погода в Украине удивила своими аномально высокими температурами. Были даже несколько волн тепла. В частности, в июле наше государство накрыла чрезвычайная жара. Впрочем, впоследствии температура снизилась.

Какой же погоды ждать в сентябре, будет ли первый месяц осени теплым – рассказала заведующая отделом метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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Погода на сентябрь 2024 года

Представительница Укргидрометцентра отметила, пока есть только климатические характеристики осени 2024 года. Ведь сделать точные прогнозы на сезон за месяц – два нереально. Поэтому сейчас речь идет только о погодных тенденциях.

Есть тенденция, что в течение последних 20 лет чаще всего сентябрь бывает теплым, еще продолжается лето. До 20 – 25 сентября среднесуточная температура может составлять +15 градусов и даже выше. Это означает, что у нас еще продолжается метеорологическое лето,

– рассказала Наталья Голеня.

Кстати, в целом среднесуточная температура первого месяца осени в Украине составляет +13 – +17 градусов. На Юге, конечно же, больше, – до +20. Между тем в горных районах может быть прохладнее, – лишь до +9 – +15 градусов.

Впрочем, ранее были зафиксированы и максимальные показатели – +33 – +38 градусов. Абсолютный минимум температуры ночью составлял 1 – 8 градусов мороза.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов заметила, бывает, что сентябрь очень жаркий, в частности, до +38 градусов на Юге и Юго-Востоке, а на Севере и Западе до +30 – +35. Впрочем, также бывает, что с Севера идет вторжение холодного арктического воздуха, поэтому даже возможны заморозки.

Но в последние годы наблюдается тенденция к тому, что температура воздуха обычно в среднем на 1 – 2 градуса выше нормы,

– отметила эксперт.

В октябре, конечно, стоит ждать бабьего лета. Оно бывает каждый год, даже не одно. Однако тепло может длиться как 3 дня, неделю или даже 10 дней.

Ноябрь – предвестник весны зимы. Обычно этот месяц в Украине уже является более дождливым и пасмурным.