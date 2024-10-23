Потепление будет недолгим: когда в Украине снова похолодает

После сильных заморозков в Украину снова пришло потепление. Кое-где воздух прогреется до +18 градусов. Впрочем, на долго не задержится.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV. Эксперт сказала, когда снова начнет снижаться температура.

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Когда будет похолодание

Синоптик рассказала, что в ближайшие дни в Украине будут господствовать воздушные потоки с юго-запада. Они несут более теплую воздушную массу.

По крайней мере днем воздух будет прогреваться до комфортных +15 градусов в большинстве регионов. По Югу ожидаем даже до +17 – +18 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, ночная температура будет сохраняться в пределах +1 – +7. Заморозки пока отступили, только кое-где температура воздуха еще может опускаться чуть ниже 0. Так, "минусы" ожидается в ближайшие дни в Карпатах, в частности, -1 – -3 градуса.

С четверга, 24 октября, воздушные потоки снова будут менять свое направление, и станет прохладнее. Северо-западный ветер немного снизит температуру до +10 – +13 в большинстве областей, а еще добавит облачности,

– сказала синоптик.

Эксперт подытожила, что эта неделя в целом будет достаточно спокойной из-за влияния антициклона. Сильные перепады не ожидаются.

"Это означает, что осадков тоже можно не ждать. В частности, снега по стране не предвидится в течение этой недели", – отметила Наталья Птуха.

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