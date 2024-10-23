Потепление будет недолгим: когда в Украине снова похолодает
После сильных заморозков в Украину снова пришло потепление. Кое-где воздух прогреется до +18 градусов. Впрочем, на долго не задержится.
Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV. Эксперт сказала, когда снова начнет снижаться температура.
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Когда будет похолодание
Синоптик рассказала, что в ближайшие дни в Украине будут господствовать воздушные потоки с юго-запада. Они несут более теплую воздушную массу.
По крайней мере днем воздух будет прогреваться до комфортных +15 градусов в большинстве регионов. По Югу ожидаем даже до +17 – +18 градусов,
– отметила Наталья Птуха.
Добавила, ночная температура будет сохраняться в пределах +1 – +7. Заморозки пока отступили, только кое-где температура воздуха еще может опускаться чуть ниже 0. Так, "минусы" ожидается в ближайшие дни в Карпатах, в частности, -1 – -3 градуса.
С четверга, 24 октября, воздушные потоки снова будут менять свое направление, и станет прохладнее. Северо-западный ветер немного снизит температуру до +10 – +13 в большинстве областей, а еще добавит облачности,
– сказала синоптик.
Эксперт подытожила, что эта неделя в целом будет достаточно спокойной из-за влияния антициклона. Сильные перепады не ожидаются.
"Это означает, что осадков тоже можно не ждать. В частности, снега по стране не предвидится в течение этой недели", – отметила Наталья Птуха.
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Прогноз погоды на трое суток
- Укргидрометцентр обнародовал прогноз на 23 – 25 октября. Синоптики отметили, что в Украине будет без осадков. Только днем 25 октября в восточных областях пройдет небольшой дождь.
- Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью и утром 24 – 25 октября на Западе местами будет туман.
- "Температура ночью +1 – +7 градусов, на побережье морей до +10. Днем +9 – +16, на Закарпатье, 23 – 24 октября и на Юге страны до +19 градусов", – отметили в Укргидрометцентре.