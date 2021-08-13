Погода в Украине на выходных: будет много солнца и немного ливней

В Украине в эти выходные будет приятная летняя погода. На выходных 14 – 15 августа синоптики прогнозируют +25 – +30 градусов, а несколько регионов накроют грозы.

Осадки прогнозируют только на Востоке и в Крыму. Жарче всего будет в западных и центральных областях.

Обратите внимание В Украину возвращается адская жара, обещают до +34 градусов

Прогноз погоды на субботу, 14 августа

В западных, северных, южных и центральных областях будет тепло и безоблачно. Температура воздуха будет колебаться в пределах +27...+29 градусов. В то же время Восток в субботу накроют грозы и ливни. Здесь будет несколько свежее – +24...+26 градусов. Ночью прогнозируют прохладные +13...+15 градусов.

Осадки прогнозируют в таких областях:

Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

в Крыму.



Погода в субботу, 14 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Прогноз погоды на воскресенье, 15 августа

В воскресенье в Украине будет солнечно на всей территории: осадков синоптики не прогнозируют ни в одном из регионов. В западных областях температура воздуха днем будет достигать +29...+31 градуса.

Жарко будет и в центральных, и восточных областях – +27...+29 градусов. Кое-где на всей территории Украины жару будут перебивать незначительные облака. Впрочем, ожидать дождей и ливней не стоит.



Погода в воскресенье, 15 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко

Текст публикации синоптика Натальи Диденко:

На Маковея в Украине будет замечательная погода. Температура воздуха будет радовать комфортными градусами. Ожидается в течение дня +24+29.

Антициклон по имени Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, обусловит практически везде в Украине сухую солнечную погоду. Карта 2. Разве что крайний восток и Приазовье немного зацепит незначительными дождями теплый атмосферный фронт. 15-го августа температура воздуха начнет повышаться.

Ожидается +26+31 градус. Карта 1. Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях. В Киеве на Маковея предполагается солнечная погода с температурой воздуха +27, +28 градусов. Сиди себе в убранной хате или квартире, ешь шулики, гуляй на роскошном воздухе.

В воскресенье, 15-го августа, в столице начнут шевелиться столбики термометров, поднимут головы уже до +30 градусов.

С начала следующей недели жара в большинстве областей Украины усилится до +30+35 градусов. Поэтому выходные будут лучшим образцом умеренной погоды, практически идеальной августовской синоптической ситуации.

Не пропустите таких хороших дней)