Незначительное потепление, без осадков: прогноз погоды в Украине на 8 апреля

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 8 апреля, порадует граждан нашего государства незначительным теплом. Также в этот день ни в одной из областей страны не будет осадков.

Поэтому этот день можно провести на свежем воздухе вместе с друзьями или родными. Несмотря на это, в некоторых областях синоптики предупреждают о пожарной опасности.

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Какой будет погода в Украине 8 апреля

По всей Украине 8 апреля синоптики прогнозируют незначительную облачность без осадков. Также в этот день не будет значительных порывов ветра, а его скорость будет достигать от 3 до 8 метров в секунду.

На Западе Украины в этот день малооблачную погоду и повышение температуры, по сравнению с предыдущими днями. Столбики термометра в регионе будут держаться на уровне от +20 до +23 градусов.

Похожей будет погода в северных и центральных областях. Там также прогнозируют незначительную облачность, а температура может колебаться от +18 до +23 градусов в зависимости от региона. Холоднее всего в этот день будет в Сумской области, где столбики термометра могут опуститься до +18 градусов.

В южных и восточных областях также не прогнозируют никаких осадков, а в течение целого дня будет держаться переменная облачность. Холоднее всего среди областей в этот день будет в Одесской области, где температура днем может опуститься до +18 градусов.

Метеорологи предупреждают о пожарной опасности

В Укргидрометцентре также предупредили, что 8 апреля в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.



В нескольких областях Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +21...+23

Ужгород – +20...+22

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +21...+23

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +18...+20

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +19...+21

Сумы – +18...+20

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье – +20...+22

Донецк – +21...+23

Луганск – +20...+22

Харьков – +20...+22



Прогноз погоды в Украине 8 апреля / Карта Укргидрометцентра