Незначительное потепление, без осадков: прогноз погоды в Украине на 8 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 8 апреля, порадует граждан нашего государства незначительным теплом. Также в этот день ни в одной из областей страны не будет осадков.
Поэтому этот день можно провести на свежем воздухе вместе с друзьями или родными. Несмотря на это, в некоторых областях синоптики предупреждают о пожарной опасности.
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Какой будет погода в Украине 8 апреля
По всей Украине 8 апреля синоптики прогнозируют незначительную облачность без осадков. Также в этот день не будет значительных порывов ветра, а его скорость будет достигать от 3 до 8 метров в секунду.
На Западе Украины в этот день малооблачную погоду и повышение температуры, по сравнению с предыдущими днями. Столбики термометра в регионе будут держаться на уровне от +20 до +23 градусов.
Похожей будет погода в северных и центральных областях. Там также прогнозируют незначительную облачность, а температура может колебаться от +18 до +23 градусов в зависимости от региона. Холоднее всего в этот день будет в Сумской области, где столбики термометра могут опуститься до +18 градусов.
В южных и восточных областях также не прогнозируют никаких осадков, а в течение целого дня будет держаться переменная облачность. Холоднее всего среди областей в этот день будет в Одесской области, где температура днем может опуститься до +18 градусов.
Метеорологи предупреждают о пожарной опасности
В Укргидрометцентре также предупредили, что 8 апреля в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.
В нескольких областях Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +21...+23
Ужгород – +20...+22
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +21...+23
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +20...+22
Одесса – +18...+20
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +19...+21
Сумы – +18...+20
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье – +20...+22
Донецк – +21...+23
Луганск – +20...+22
Харьков – +20...+22