Тому цей день можна провести на свіжому повітрі разом з друзями чи рідними. Попри це, у деяких областях синоптики попереджають про пожежну небезпеку.
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Якою буде погода в Україні 8 квітня
По всій Україні 8 квітня синоптики прогнозують незначну хмарність без опадів. Також цього дня не буде значних поривів вітру, а його швидкість сягатиме від 3 до 8 метрів на секунду.
На Заході України цього дня малохмарну погоду та підвищення температури, порівняно з попередніми днями. Стовпчики термометра в регіоні триматимуться на рівні від +20 до +23 градусів.
Схожою буде погода у північних і центральних областях. Там також прогнозують незначну хмарність, а температура може коливатися від +18 до +23 градусів залежно від регіону. Найхолодніше цього дня буде у Сумській області, де стовпчики термометра можуть опуститися до +18 градусів.
У південних та східних областях також не прогнозують жодних опадів, а впродовж цілого дня триматиметься мінлива хмарність. Найхолодніше серед областей цього дня буде на Одещині, де температура вдень може опуститися до +18 градусів.
Метеорологи попереджають про пожежну небезпеку
В Укргідрометцентрі також попередили, що 8 квітня у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.
У кількох областях України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах України
Київ – +21...+23
Ужгород – +20...+22
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +20..+22
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +21...+23
Рівне – +20...+22
Житомир – +20...+22
Вінниця – +20...+22
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +19...+21
Суми – +18...+20
Полтава – +19...+21
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +20...+22
Харків – +20...+22
Прогноз погоди в Україні 8 квітня / Карта Укргідрометцентру