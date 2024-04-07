Яка буде погода наступного тижня розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.
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Скільки ще будуть дощі
Напередодні синоптикиня зазначила, що суботу та неділю пануватимуть прохолодні повітряні маси. Вночі у північно-східних регіонах температура короткочасно може опускатися до нуля градусів. Однак, на решті території України залишається доволі комфортною.
Цікаво, що вже 7 квітня дощитиме менше. З понеділка очікується більше сонячних прояснень. На Україну матиме вплив поле підвищеного тиску. Воно забезпечить переважно сонячну погоду без опадів.
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Прогноз погоди на 7 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру
Наталія Птуха розповіла, що вже 10 квітня атмосферні фронти можуть принести до України чергову порцію опадів, втім, теплих і короткочасних.
Також ці короткочасні дощі можуть мати локальний характер, тобто будуть покривати не всю область,
– зауважила синоптикиня.
Додала, що в теплий період ви все частіше будете чути слова "місцями короткочасні дощі".
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Прогноз погоди на три доби
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 7 квітня в більшості північних, центральних та південних областей невеликі, на Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині помірні дощі.
- На решті території, а вдень загалом в Україні без істотних опадів.
- Далі, 8 та 9 квітня опадів не буде.
- Температура вночі 4 – 10 градусів тепла, вдень 7 квітня 14 – 19.
- На Закарпатті, 8 – 9 квітня в Україні 18 – 24 градуси тепла.
- Зауважимо, раніше синоптики прогнозували, що середня місячна кількість опадів у квітні складає 22 – 62 міліметри. У більшості районів Закарпаття та в Карпатах 65 – 84. На високогір'ї Карпат 102 – 117 міліметрів.