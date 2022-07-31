Грозы на Западе и жара на Востоке: прогноз погоды на 1 августа

Последний месяц лета начнется грозами на Западе и Юге Украины. В то же время в большинстве восточных регионов Украины сохранится жара.

В течение понедельника столбики термометров в большинстве областей Украины достигнут +26+32 градусов, на юге и юго-востоке до +34 градусов. Самая низкая температура воздуха ожидается на Западе +18+22 градуса.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшую ночь кратковременные дожди пройдут в западных областях, кроме Львовщины. Также осадки будут в южных и центральных регионах. В то же время, сухо будет на Севере и востоке Украины.

Утром и днем в понедельник влажная воздушная масса с дождями продвинется в восточном направлении, поэтому, опять же, утром и днем кратковременные дожди, местами с грозами, охватят центральные области, южную часть, задержатся в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Север, северо-восток и значительная часть Западной Украины будет уже без осадков,

– говорится в сообщении.

Вечером на Западе осадки прекратятся. На остальной территории Украины будет доминировать влажная погода с дождями и грозами.

В Киеве 1 августа ожидается жаркая погода – днем до +30 градусов. Большая часть суток в Киеве будет сухой, однако к вечеру пройдут кратковременные дожди с грозами.

Погода в городах

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +27...+29

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +28...+30

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +30...+32

Киев – +29...+31



Прогноз погоды на 1 августа.