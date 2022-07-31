Грозы на Западе и жара на Востоке: прогноз погоды на 1 августа
Источник:Укргидрометцентр
Последний месяц лета начнется грозами на Западе и Юге Украины. В то же время в большинстве восточных регионов Украины сохранится жара.
В течение понедельника столбики термометров в большинстве областей Украины достигнут +26+32 градусов, на юге и юго-востоке до +34 градусов. Самая низкая температура воздуха ожидается на Западе +18+22 градуса.
Достойно внимания Штормовое предупреждение и сильные ливни в Карпатах: украинцев предупредили о непогоде
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшую ночь кратковременные дожди пройдут в западных областях, кроме Львовщины. Также осадки будут в южных и центральных регионах. В то же время, сухо будет на Севере и востоке Украины.
Утром и днем в понедельник влажная воздушная масса с дождями продвинется в восточном направлении, поэтому, опять же, утром и днем кратковременные дожди, местами с грозами, охватят центральные области, южную часть, задержатся в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Север, северо-восток и значительная часть Западной Украины будет уже без осадков,
– говорится в сообщении.
Вечером на Западе осадки прекратятся. На остальной территории Украины будет доминировать влажная погода с дождями и грозами.
В Киеве 1 августа ожидается жаркая погода – днем до +30 градусов. Большая часть суток в Киеве будет сухой, однако к вечеру пройдут кратковременные дожди с грозами.
Погода в городах
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +22...+24
Житомир – +27...+29
Винница – +24...+26
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +28...+30
Сумы – +28...+30
Полтава – +28...+30
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +30...+32
Киев – +29...+31