Протягом дня понеділка стовпчики термометрів у більшості областей України досягнуть +26+32 градусів, на півдні та південному сході до +34 градусів. Найнижча температура повітря очікується на Заході +18+22 градуси.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчої ночі короткочасні дощі пройдуть у західних областях, окрім Львівщини. Також опади подекуди будуть у південних та центральних регіонах. Водночас сухо буде на Півночі та сході України.

Вранці та вдень у понеділок волога повітряна маса з дощами посуне в східному напрямку, тому, знову ж, вранці та вдень короткочасні дощі, місцями з грозами, охоплять центральні області, південну частину, затримаються у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Північ, північний схід та значна частина Західної України буде вже без опадів,

– йдеться у повідомленні.

Ввечері на Заході опади припиняться. Натомість на решті території України домінуватиме волога погода з дощами та грозами.

У Києві 1 серпня передбачається спекотна погода – вдень до +30 градусів. Більша частина доби в Києві буде сухою, однак ввечері пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Погода в містах

Ужгород – +23...+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +22...+24

Житомир – +27...+29

Вінниця – +24...+26

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +28...+30

Полтава – +28...+30

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +30...+32

Київ – +29...+31



Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру