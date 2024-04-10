В Украине продолжается теплая пора, во время которой можно провести время на свежем воздухе. В то же время напоминаем, что по данным Укргидрометцентра в течение 10 – 12 апреля для части украинских регионов будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.
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Какой будет погода в регионах Украины
В Украине продолжает царить тепло. Так, по всей территории нашего государства синоптики прогнозируют переменную облачность. В то же время ожидается отсутствие каких-либо осадков.
Температура ночью 7 – 12 градусов тепла; днем в западных, Винницкой, большинстве северных областей и на побережье морей 18 – 23 градусов тепла, на остальной территории 22 – 27,
– говорится в сообщении синоптиков.
В то же время ветер будет в основном северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды в Киеве
В Киевской области также осадков не прогнозируют, однако будет переменная облачность. Ветер также будет северо-западного направления, со скоростью 5 - 10 метров в секунду.
В Киевской области ночью будет 7 – 12 градусов тепла, днем – 18 – 23 градусов. В Киеве ночью ориентировочно 10 градусов тепла, днем – 20 – 22 градуса.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +20...+22
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +19...+21
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +19...+21
- Черновцы – +19...+21
- Хмельницкий – +18...+20
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Винница – +20...+22
- Одесса – +21...+23
- Николаев – +25...+27
- Херсон – +24...+26
- Симферополь – +20...+22
- Кропивницкий – +25...+27
- Черкассы – +25...+27
- Чернигов – +20...+22
- Сумы – +22...+24
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +23...+25
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +26...+28
- Харьков – +25...+27
Прогноз погоды в Украине на 11 апреля / Карта Укргидрометцентра
В частности, специалисты Укргидрометцентра предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.