В Украине продолжается теплая пора, во время которой можно провести время на свежем воздухе. В то же время напоминаем, что по данным Укргидрометцентра в течение 10 – 12 апреля для части украинских регионов будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.

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Какой будет погода в регионах Украины

В Украине продолжает царить тепло. Так, по всей территории нашего государства синоптики прогнозируют переменную облачность. В то же время ожидается отсутствие каких-либо осадков.

Температура ночью 7 – 12 градусов тепла; днем в западных, Винницкой, большинстве северных областей и на побережье морей 18 – 23 градусов тепла, на остальной территории 22 – 27,
– говорится в сообщении синоптиков.

В то же время ветер будет в основном северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Киеве

В Киевской области также осадков не прогнозируют, однако будет переменная облачность. Ветер также будет северо-западного направления, со скоростью 5 - 10 метров в секунду.

В Киевской области ночью будет 7 – 12 градусов тепла, днем – 18 – 23 градусов. В Киеве ночью ориентировочно 10 градусов тепла, днем – 20 – 22 градуса.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – +20...+22
  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +19...+21
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +19...+21
  • Черновцы – +19...+21
  • Хмельницкий – +18...+20
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Винница – +20...+22
  • Одесса – +21...+23
  • Николаев – +25...+27
  • Херсон – +24...+26
  • Симферополь – +20...+22
  • Кропивницкий – +25...+27
  • Черкассы – +25...+27
  • Чернигов – +20...+22
  • Сумы – +22...+24
  • Полтава – +24...+26
  • Днепр – +25...+27
  • Запорожье – +23...+25
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +26...+28
  • Харьков – +25...+27

Прогноз погоды в Украине на 11 апреля / Карта Укргидрометцентра

В частности, специалисты Укргидрометцентра предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.