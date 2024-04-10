В Україні продовжується тепла пора, під час якої можна провести час на свіжому повітрі. Водночас нагадуємо, що за даними Укргідрометцентру протягом 10 – 12 квітня для частини українських регіонів зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.

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Якою буде погода в регіонах України

В Україні продовжує панувати тепло. Так, по всій території нашої держави синоптики прогнозують мінливу хмарність. Водночас очікується відсутність будь-яких опадів.

Температура вночі 7 – 12 градусів тепла; вдень в західних, Вінницькій, більшості північних областей та на узбережжі морів 18 – 23 градусів тепла, на решті території 22 – 27,

– йдеться у повідомленні синоптиків.

Водночас вітер буде здебільшого північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди у Києві

У Київській області також опадів не прогнозують, проте буде мінлива хмарність. Вітер також буде північно-західного напрямку, зі швидкістю 5 - 10 метрів за секунду.

У Київській області вночі буде 7 – 12 градусів тепла, вдень – 18 – 23 градусів. У Києві вночі орієнтовно 10 градусів тепла, вдень – 20 – 22 градуси.

Якою буде погода в містах України

Київ – +20...+22

Ужгород – +22...+24

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +19..+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +19...+21

Вінниця – +20...+22

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +20...+22

Суми – +22...+24

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / Карта Укргідрометцентру

Зокрема, фахівці Укргідрометцентру попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.