В Україні продовжується тепла пора, під час якої можна провести час на свіжому повітрі. Водночас нагадуємо, що за даними Укргідрометцентру протягом 10 – 12 квітня для частини українських регіонів зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.

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Якою буде погода в регіонах України

В Україні продовжує панувати тепло. Так, по всій території нашої держави синоптики прогнозують мінливу хмарність. Водночас очікується відсутність будь-яких опадів.

Температура вночі 7 – 12 градусів тепла; вдень в західних, Вінницькій, більшості північних областей та на узбережжі морів 18 – 23 градусів тепла, на решті території 22 – 27,
– йдеться у повідомленні синоптиків.

Водночас вітер буде здебільшого північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди у Києві

У Київській області також опадів не прогнозують, проте буде мінлива хмарність. Вітер також буде північно-західного напрямку, зі швидкістю 5 - 10 метрів за секунду.

У Київській області вночі буде 7 – 12 градусів тепла, вдень – 18 – 23 градусів. У Києві вночі орієнтовно 10 градусів тепла, вдень – 20 – 22 градуси.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – +20...+22
  • Ужгород – +22...+24
  • Львів – +19...+21
  • Івано-Франківськ – +20...+22
  • Тернопіль – +19..+21
  • Чернівці – +19...+21
  • Хмельницький – +18…+20
  • Луцьк – +19...+21
  • Рівне – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Вінниця – +20...+22
  • Одеса – +21...+23
  • Миколаїв – +25...+27
  • Херсон – +24...+26
  • Сімферополь – +20...+22
  • Кропивницький – +25...+27
  • Черкаси – +25...+27
  • Чернігів – +20...+22
  • Суми – +22...+24
  • Полтава – +24...+26
  • Дніпро – +25...+27
  • Запоріжжя – +23...+25
  • Донецьк – +25...+27
  • Луганськ – +26...+28
  • Харків – +25...+27

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / Карта Укргідрометцентру

Зокрема, фахівці Укргідрометцентру попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.