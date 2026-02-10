Пик аномальных морозов уже позади: когда украинцам ждать потепления

По состоянию на 10 февраля пик рекордно низких температур на территории Украины пройден. Синоптики сообщают о постепенном повышении температуры.

Начнется потепление с четверга, 12 февраля, информирует начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Смотрите также В части регионов Украины будет до +5, но в других – морозы: прогноз погоды на 11 февраля

Когда ждать потепления?

Ночью 9 февраля была зафиксирована самая низкая температура за весь период похолодания.

Самые сильные морозы охватили Глухов, что на Сумщине. Там столбики термометров опустились до почти -30 градусов. В Черкасской области температура колебалась в пределах 20 – 24 градусов мороза, а в областном центре зафиксировали до 26 градусов ниже нуля.

В Жашкове на поверхности снега морозы достигли -30 градусов.

Впрочем, украинцев ждут приятные изменения. Ночь на 11 февраля будет крайней аномально холодной. Синоптик прогнозирует -13...-18 градусов ночью, и -4 – +1 днем.

Начиная с 12 февраля в Украину придет потепление. В то же время оно будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега.

Какую погоду прогнозируют синоптики на 11 февраля?