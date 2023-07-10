Несколько областей посетят дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 11 июля

Во вторник, 11 июля, погода будет теплой. Во всех регионах ожидается переменная облачность.

Во вторник во многих регионах будет не так жарко, как на прошлой неделе. Жители нескольких областей смогут насладиться летними дождями.

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Где в Украине ожидаются осадки 11 июля

На Западе и Востоке пройдут дожди, также возможны грозы. На Днепропетровщине и Полтавщине тоже возможны дожди с грозами. В остальных областях не ожидаются осадки.

Дневная температура почти по всей территории Украины составит +20…+25. На Юге будет жарче. Там столбики термометров будут показывать +24…+29. В Одесской области температура может подняться до +35. Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +21...+23

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +26...+28

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +20...+22

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +25...+27

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков – +22...+24



Прогноз погоды на 11 июля / Карта Укргидрометцентра