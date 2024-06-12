Дожди, а местами даже грозы: какой будет погода в Украине 13 июня

Погода в четверг, 13 июня, обещает быть теплой. В то же время синоптики предупреждают об осадках и грозах.

Так, в некоторых регионах Украины Укргидрометцентр предупреждает о кратковременных дождях, кое-где будут даже грозы. Несмотря на это, ожидать значительного похолодания не стоит.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, в четверг, 13 июня, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье и северо-востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами будут наблюдаться грозы.

Аналогичную ситуацию прогнозируют и днем в юго-западной части нашего государства. В то же время для других областей осадков синоптики не предвидят.

Согласно информации Укргидрометцентра ветер будет двигаться в северо-западном направлении, в западных областях будет переходить на юго-восточный, скорость его будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура в юго-восточной части ночью будет колебаться в пределах 17 – 22 градусов тепла, а днем прогнозируют 27 – 31 градуса. В других регионах ночью прогнозируют 11 – 16 градусов тепла ночью, а днем – 24 – 29.

В то же время в западных, северных и Винницкой областях будет 18 – 23 градусов тепла. А вот на высокогорье Карпат ночью синоптики прогнозируют 7 – 12 градусов тепла, днем показатель будет достигать 12 – 17.

Погода в Киеве и области

В Киевской области будет облачно с прояснениями, однако осадков синоптики для жителей столицы и области не прогнозируют. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью для области прогнозируют 11 – 17 градусов тепла, днем показатели вырастут до 18 – 23 градусов тепла. В то же время в Киеве температура будет достигать 12 – 14 градусов тепла ночью, днем будет 21 – 34 градусов тепла.

Какой будет погода по областям

Киев – +21...+23,

Ужгород – +18...+20,

Львов – +17...+19,

Ивано-Франковск – +16...+18,

Тернополь – +18...+20,

Черновцы – +19...+21,

Хмельницкий – +17...+19,

Луцк – +18...+20,

Ровно – +18...+20,

Житомир – +19...+21,

Винница – +20...+22,

Одесса – +22...+24,

Николаев – +26...+28,

Херсон – +28....+30,

Симферополь – +29...+31,

Кропивницкий – +24...+26,

Черкассы – +22...+24,

Чернигов – +21...+23,

Сумы – +21...+23,

Полтава – +24...+26,

Днепр – +26...+28,

Запорожье – +28...+30,

Донецк – +27...+29,

Луганск – +26...+28,

Харьков – +25...+27.

Прогноз погоды на 13 июня 2024 года / Фото Укргидрометцентр