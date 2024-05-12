Незначительное похолодание, в части регионов небольшие дожди: погода в Украине на 13 мая

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 13 мая, обещает принести незначительные похолодания по всей территории нашего государства. В то же время в части регионов пройдут незначительные дожди.

Кроме того, синоптики прогнозируют заморозки на поверхностях почвы в части областей. Также в большинстве регионов объявлено о пожарной опасности.

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Какой будет погода в Украине 13 мая

В Украине 13 мая в большинстве областей ожидается переменная погода и осадки в виде кратковременных дождей. Значительных порывов ветра в этот день не ожидают, а его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

На Западе Украины в этот день не ожидают осадков, то же время в Хмельницкой области местами может пройти небольшой дождь. Температура в регионе составит от +14 до +18 градусов, теплее всего будет на Закарпатье.

В северных областях прогнозируют также непродолжительные дожди, которые в течение дня может заменить солнечная погода. Температура здесь будет несколько прохладной и будет колебаться от +10 до +13 градусов.

В центральных областях также прогнозируют местами кратковременные дожди. Столбики термометров могут подняться здесь от +12 до +16 градусов.

Похожей будет погода на Юге и Востоке Украины. В большинстве областей могут пройти небольшие дожди, сухо будет только в Харьковской области. Температура в зависимости от региона составит от +12 до +19 градусов, теплее всего будет в Крыму.

В то же время синоптики предупреждают, что ночью 13 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0 до +5 градусов. Там объявили первый (желтый) уровень опасности.

I уровень – Погодные условия потенциально опасны – для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.



В ряде областей Украины предупреждают о заморозках почвы / Карта Укргидрометцентра

В большинстве областей будет пожарная опасность

В Укргидрометцентре также предупредили, что 13 мая во всех областях Украины, кроме Закарпатской, Черновицкой, Волынской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.

Чрезвычайная пожарная опасностьпогодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).



В большинстве областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +11...+13

Ужгород – +16...+18

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +15...+17

Ровно – +14...+16

Житомир – +11...+13

Винница – +14...+16

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14



Прогноз погоды в Украине 13 мая / Карта Укргидрометцентра