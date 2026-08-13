В одной из областей припечет до +30: прогноз погоды в Украине на 13 августа
Прогноз погоды в Украине на четверг, 13 августа, обещает комфортные температуры без осадков. При этом в отдельных регионах столбики термометров достигнут отметки в 30 градусов.
В целом погодные условия будут благоприятствовать прогулкам на свежем воздухе благодаря переменной облачности и умеренному ветру. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какую погоду ожидать в Украине 13 августа?
В четверг, 13 августа, на всей территории Украины ожидается переменная облачность, при этом осадков не предвидится. По данным синоптиков, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться в пределах +8 – +13 градусов, тогда как на юге страны ночь будет теплее – от +14 до +19 градусов.
Днем воздух прогреется до +21 – +26 градусов. Теплее всего будет в Закарпатье, где температура достигнет +30 градусов.
Погода на территории Киева и Киевской области также будет отличаться переменной облачностью и отсутствием дождей. В самой столице ночью столбики термометров покажут +11 – +13 градусов, а днем температура поднимется до комфортных +23 – +25 градусов.
Какая температура воздуха ожидается в областных центрах?
- Киев +21…+23;
- Ужгород +25…+27;
- Львов +20…+22;
- Ивано-Франковск +21…+23;
- Тернополь +20…+22;
- Черновцы +22…+24;
- Хмельницкий +19…+21;
- Луцк +21…+23;
- Ровно +20…+22;
- Житомир +19…+21;
- Винница +19…+21;
- Одесса +23…+25;
- Николаев +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +23…+25;
- Кропивницкий +22…+24;
- Черкассы +20…+22;
- Чернигов +20…+22;
- Сумы +19…+21;
- Полтава +21…+23;
- Днепр +22…+24;
- Запорожье +22…+24;
- Донецк +21…+23;
- Луганск +21…+23;
- Харьков +19…+21.
Погода в Украине на 13 августа / Карта Укргидрометцентра
Напомним, синоптики также сообщали, что с 13 по 15 августа на территории Украины осадков не ожидается. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому в большинстве регионов будет солнечно и сухо.