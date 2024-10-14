Похолодание, в ряде областей незначительные дожди: прогноз погоды в Украине на 15 октября

Прогноз погоды в Украине на вторник, 15 октября, будет продолжать приносить похолодание во все области нашего государства. В ряде областей также ожидают незначительные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Поэтому, идя на улицу, стоит не забыть взять с собой зонтик, а также тепло одеться.

К теме Как будто настоящая зима: в Карпатах выпал снег и были заморозки до -3 градусов

Какой будет погода в Украине 15 октября

Синоптики из Укргидрометцентра рассказали, что 15 октября по всей Украине будет облачно с прояснениями. В то же время в северных, днем и в западных, восточных и Винницкой областях возможен небольшой дождь. На остальной территории будет без существенных осадков.

Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, а днем от +7 до +12 градусов, на юге и в восточных областях от +12 до +17 градусов.

На высокогорье Карпат также метеорологи прогнозируют небольшой мокрый снег. Там температура ночью и днем может опуститься до около 0 градусов.

В Киевской области и Киеве ожидают облачность с прояснениями и небольшой дождь. Столбики термометра ночью будут колебаться от +3 до +8 градусов, а днем от +7 до +12 градусов. В Киеве ночью температура может колебаться от +6 до +8 градусов, а днем – от +10 до +12.

Ветер по всей Украине будет западный с переходом на северный. Его скорость может составлять от 5 до 10 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +10...+12

Ужгород – +10...+12

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +11...+13

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +12...+14

Луганск – +13...+15

Харьков – +14...+16



Прогноз погоды в Украине 15 октября / Карта Укргидрометцентра