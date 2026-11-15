Ночные морозы и мокрый снег: как изменится погода в Украине в ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни ожидается переменчивая погода с периодическими осадками. Ожидаются колебания температуры и местами очередная порция преимущественно зимних явлений.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Прогноз погоды

По прогнозу синоптиков, 15 и 16 ноября осадков не ожидается.

Уже во вторник, 17 ноября, дожди охватят большинство областей страны. При этом в Карпатах, а также днем на востоке и северо-востоке будут идти дожди с мокрым снегом.

Температура воздуха в ближайшие дни будет заметно колебаться. Ночью столбики термометров будут показывать от +3 градусов до -6 градусов. Однако уже ночью 17 ноября температура почти по всей стране, кроме восточных областей, повысится до +1...+6 градусов.

Днем воздух будет прогреваться до +3...+10 градусов. Самые теплые погодные условия, по данным синоптиков, сохранятся в южной части страны, где столбики термометров достигнут +13 градусов.

Напомним, на днях во Львовской области выпал снег. Его заметили жители Дрогобыча, Самбора, а также областного центра.

К слову, на воскресенье, 15 ноября, по территории Украины прогнозировали переменную облачность без существенных осадков.