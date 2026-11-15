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З нічними морозами та мокрим снігом: як зміниться погода в Україні найближчими днями

Дарія Черниш
Дощі в Україні

В Україні дощитиме подекудт із мокрим снігом / Unsplash, Danielle-Claude Bélanger (ілюстративне)

В Україні найближчими днями очікується мінлива погода з періодичними опадами. Очікуються температурні коливання та подекуди чергова порція переважно зимових явищ.

Погода

Про це повідомив Укргідрометцентр.

 
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Прогноз погоди

За прогнозом синоптиків,15 та 16 листопада опадів не очікується.

Вже у вівторок, 17 листопада, дощі охоплять більшість областей країни. Водночас у Карпатах, а також удень на сході та північному сході дощитиме із мокрим снігом.

Температура повітря відчутно коливатиметься найближчими днями. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від +3 градусів до -6 градусів. Проте вже вночі 17 листопада температура майже по всій країні, крім східних областей, підвищиться до +1...+6 градусів.

У денні години повітря прогріватиметься до +3...+10 градусів. Найтепліші погодні умови, за даними синоптиків, утримаються у південній частині країни, де стовпчики термометрів сягнуть +13 градусів.

Нагадаємо, днями на Львівщині випав сніг. Його помітили жителі Дрогобича, Самбора, а також обласного центра.

До слова, на неділю, 15 листопада, по території України прогнозували мінливу хмарність без істотних опадів.

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