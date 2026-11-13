На Львівщині випав перший сніг: засніжило у Львові, Дрогобичі та Самборі

Погода

Кадрами зимової погоди місцеві мешканці діляться у соціальних мережах.

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За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у четвер, 13 листопада, в області буде хмарно. Протягом дня очікується значний дощ із переходом у мокрий сніг. Місцями можливе слабке налипання мокрого снігу, а на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

Дивіться кадри першого снігу на Львівщині :

Яку погоду прогнозують на заході України

За прогнозом Укргідрометцентру, 12–14 листопада в Україні очікується нестійка погода з опадами та температурними контрастами. Зокрема, на Закарпатті та Прикарпатті прогнозували сильні дощі з переходом у мокрий сніг, шквальний вітер із поривами до 15–20 метрів за секунду та похолодання. Температура там могла знизитися до 3 градусів морозу.

Натомість, у п'ятницю, 13 листопада, у більшості областей, крім західних, прогнозували від +8 до +14 градусів. Найтепліше мало бути на півдні та подекуди в центральних регіонах. Водночас уже з 15 листопада в Україні можливе нове похолодання.