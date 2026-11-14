Морози вдарять уночі: де цими вихідними очікуються опади

Погода

Таку погоду прогнозує синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.

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Як зміниться погода?

Субота, 14 листопада

У західних областях істотних опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме -2…+3 градусів уночі та +1…+6 градусів вдень.

У північних регіонах уночі місцями очікується короткочасний дощ, який вдень вщухне. Температура вночі коливатиметься від -1 до +4 градусів, а вдень становитиме +2…+7 градусів.

У центральних областях невеликий короткочасний дощ можливий лише уночі. Стовпчики термометрів уночі покажуть +2…+7 градусів, а вдень – +3…+8 градусів.

На Півдні країни дощитиме уночі та вранці. Водночас у Криму та на узбережжі Азовського моря протягом доби опади будуть значними, місцями з грозами. Температура повітря становитиме +5…+10 градусів уночі та +6…+11 градусів вдень.

У східних областях короткочасний дощ можливий уночі. Вночі температурні позначки будуть в межах +8…+13 градусів, а вдень знизяться до +4…+9 градусів.

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Вітер цього дня буде західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Неділя, 15 листопада

На Заході країни антициклон зумовить стійку малохмарну погоду без опадів. Уночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря становитиме -5…0 градусів уночі та +3…+8 градусів вдень.

У північних регіонах також буде сухо. Уночі температура коливатиметься від -4 до +1 градуса, а вдень становитиме +3…+8 градусів.

У центральних областях теж опадів не очікується. У нічні години стовпчики термометрів покажуть -3…+2 градуси, а вдень піднімуться до +4…+9 градусів.

На Півдні держави переважатиме сонячна погода. Уночі температура становитиме -2…+3 градуси, а вдень потепліє до +5…+10 градусів.

У східних областях прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах -2…+3 градусів уночі та +2 до +7 градусів вдень.