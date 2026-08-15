Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какую погоду ожидать 16 августа?
В воскресенье, 16 августа, погода в Украине будет преимущественно спокойной и теплой. По прогнозу, ожидается небольшая облачность, однако существенных осадков не предвидится.
В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+16 градусов. В то же время днем будет значительно теплее: столбики термометров покажут +27...+32 градуса.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ветер будет переменного направления, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Сильных порывов ветра, согласно прогнозу, не ожидается.
Какая температура ожидается в областных центрах?
Киев: +26…+28
Ужгород: +30…+32
Львов: +29…+31
Ивано-Франковск: +28…+30
Тернополь: +27…+29
Черновцы: +29…+31
Хмельницкий: +26…+28
Луцк: +28…+30
Ровно: +28…+30
Житомир: +26…+28
Винница: +26…+28
Одесса: +23…+25
Николаев: +27…+29
Херсон: +27…+29
Симферополь: +24…+26
Кропивницкий: +26…+28
Черкассы: +25…+27
Чернигов: +25…+27
Сумы: +24…+26
Полтава: +26…+28
Днепр: +27…+29
Запорожье: +26…+28
Донецк: +24…+26
Луганск: +24…+26
Харьков: +25…+27
Погода 16 августа / Карта Укргидрометцентра
Напомним, ранее ходили слухи, что зима будет чрезвычайно холодной, ведь лето жаркое. Синоптик Виталий Постригань призвал не доверять таким прогнозам, ведь в августе и даже в сентябре достоверно предсказать погоду на этот период невозможно.
По его словам, сезонные модельные расчеты могут существенно меняться, поэтому делать выводы о предстоящей зиме пока рано. В то же время Постригань подчеркнул, что для украинского климата зимой морозы до 15–20 градусов не являются аномальным явлением, а также возможны гололед и оттепели.
Что касается ближайших дней, то 16 августа антициклон сместится в сторону Балкан и Черного моря, с чего в Украину начнет поступать более теплый воздух из южных широт. Местами температура воздуха повысится до +30...+33 градусов, а ночью составит около +12...+17 градусов. В то же время синоптик предупредил, что жара будет сопровождаться усилением дефицита влаги и засухи.