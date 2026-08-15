Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какую погоду ожидать 16 августа?

В воскресенье, 16 августа, погода в Украине будет преимущественно спокойной и теплой. По прогнозу, ожидается небольшая облачность, однако существенных осадков не предвидится.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+16 градусов. В то же время днем будет значительно теплее: столбики термометров покажут +27...+32 градуса.

Ветер будет переменного направления, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Сильных порывов ветра, согласно прогнозу, не ожидается.

Какая температура ожидается в областных центрах?

Киев: +26…+28

Ужгород: +30…+32

Львов: +29…+31

Ивано-Франковск: +28…+30

Тернополь: +27…+29

Черновцы: +29…+31

Хмельницкий: +26…+28

Луцк: +28…+30

Ровно: +28…+30

Житомир: +26…+28

Винница: +26…+28

Одесса: +23…+25

Николаев: +27…+29

Херсон: +27…+29

Симферополь: +24…+26

Кропивницкий: +26…+28

Черкассы: +25…+27

Чернигов: +25…+27

Сумы: +24…+26

Полтава: +26…+28

Днепр: +27…+29

Запорожье: +26…+28

Донецк: +24…+26

Луганск: +24…+26

Харьков: +25…+27

Погода 16 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, ранее ходили слухи, что зима будет чрезвычайно холодной, ведь лето жаркое. Синоптик Виталий Постригань призвал не доверять таким прогнозам, ведь в августе и даже в сентябре достоверно предсказать погоду на этот период невозможно.

По его словам, сезонные модельные расчеты могут существенно меняться, поэтому делать выводы о предстоящей зиме пока рано. В то же время Постригань подчеркнул, что для украинского климата зимой морозы до 15–20 градусов не являются аномальным явлением, а также возможны гололед и оттепели.

Что касается ближайших дней, то 16 августа антициклон сместится в сторону Балкан и Черного моря, с чего в Украину начнет поступать более теплый воздух из южных широт. Местами температура воздуха повысится до +30...+33 градусов, а ночью составит около +12...+17 градусов. В то же время синоптик предупредил, что жара будет сопровождаться усилением дефицита влаги и засухи.