Приятное тепло накроет Украину, но местами –дожди: прогноз погоды на 16 июня

В Украине в этот день ожидается переменная облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 16 июня
По прогнозам синоптиков, 16 июня Украину накроют облака, из которых временами все же будет выглядывать солнце. День обещает быть теплым с легким ветерком.
Кратковременные дожди прогнозируются только на Левобережье страны – Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области. Местами могут быть грозы. На остальной территории осадков не ожидается.
Ветер будет дуть с северо-запада и усиливаться от 7 до 12 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет достигать 10-15 градусов тепла, а днем – от 21 до 26 градусов тепла. В восточных областях столбики термометра будут показывать +18...+23 градусов.
Какая погода будет в областных центрах
- Киев +23...+25;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +24...+26;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +25...+27;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +24...+26;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +20...+22;
- Луганск +20...+22;
- Харьков +21...+23.
Прогноз погоды на 31 мая / Карта Укргидрометцентр
В ближайшие дни только в Закарпатской области не было дождей. Осадки снова накроют почти всю Украину 17 июня. Вероятно, дождей не будет только на Донетчине, в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Грозы в Украине пока не ожидаются.