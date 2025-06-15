укррус
24 онлайн
24 Канал Новости Украины Приятное тепло накроет Украину, но местами –дожди: прогноз погоды на 16 июня
time for reading3 мин

Приятное тепло накроет Украину, но местами –дожди: прогноз погоды на 16 июня

Дарья Смородская
Погода в Украине 16 июня - 24 Канал
Погода в Украине 16 июня / Фото из Pinterest

В понедельник, 16 июня, в части Украины ожидаются дожди, но на большинстве территории осадков не будет. Тепература воздуха будет относительно теплой даже ночью.

В Украине в этот день ожидается переменная облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Когда в Украине будет самая большая жара

Какой будет погода 16 июня

По прогнозам синоптиков, 16 июня Украину накроют облака, из которых временами все же будет выглядывать солнце. День обещает быть теплым с легким ветерком.

Кратковременные дожди прогнозируются только на Левобережье страны – Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области. Местами могут быть грозы. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет дуть с северо-запада и усиливаться от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать 10-15 градусов тепла, а днем – от 21 до 26 градусов тепла. В восточных областях столбики термометра будут показывать +18...+23 градусов.

Какая погода будет в областных центрах

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +24...+26;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +25...+27;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +24...+26;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +23...+25;
  • Симферополь +22...+24;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +22...+24;
  • Донецк +20...+22;
  • Луганск +20...+22;
  • Харьков +21...+23.

Погода в Украине 16 июня

Прогноз погоды на 31 мая / Карта Укргидрометцентр

В ближайшие дни только в Закарпатской области не было дождей. Осадки снова накроют почти всю Украину 17 июня. Вероятно, дождей не будет только на Донетчине, в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Грозы в Украине пока не ожидаются.