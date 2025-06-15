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24 Канал Новини України Приємне тепло накриє Україну, але подекуди – дощі: прогноз погоди на 16 червня
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Приємне тепло накриє Україну, але подекуди – дощі: прогноз погоди на 16 червня

Дар'я Смородська
Погода в Україні 16 червня - 24 Канал
Погода в Україні 16 червня / Фото з Pinterest

У понеділок, 16 червня, в частині України очікуються дощі, але на більшості території опадів не буде. Тепература повітря буде відносно теплою навіть уночі.

В Україні цього дня очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 16 червня

За прогнозами синоптиків, 16 червня Україну накриють хмари, з яких часом все ж визиратиме сонце. День обіцяє бути теплим з легким вітерцем.

Короткочасні дощі прогнозуються лише на Лівобережжі країни – Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Місцями можуть бути грози. На решті території опадів не очікується.

Вітер дутиме з Північного Заходу й посилюватиметься від 7 до 12 метрів за секунду.

Уночі температура повітря сягатиме 10-15 градусів тепла, а вдень – від 21 до 26 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометра показуватимуть +18…+23 градусів.

Яка погода буде в обласних центрах

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львів +24...+26;
  • Івано-Франківськ +24...+26;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +25...+27;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +24...+26;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +25...+27;
  • Миколаїв +24...+26;
  • Херсон+23...+25;
  • Сімферополь +22...+24;
  • Кропивницький +22...+24;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +21...+23;
  • Запоріжжя +22...+24;
  • Донецьк +20...+22;
  • Луганськ +20...+22;
  • Харків +21...+23.

Погода в Україні 16 червня

Прогноз погоди на 31 травня / Карта Укргідрометцентр

Найближчими днями лише в Закарпатській області не було дощів. Опади знову накриють майже всю Україну 17 червня. Ймовірно, дощів не буде тільки на Донеччині, в Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Грози в Україні поки не очікуються.