Приємне тепло накриє Україну, але подекуди – дощі: прогноз погоди на 16 червня

В Україні цього дня очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 16 червня
За прогнозами синоптиків, 16 червня Україну накриють хмари, з яких часом все ж визиратиме сонце. День обіцяє бути теплим з легким вітерцем.
Короткочасні дощі прогнозуються лише на Лівобережжі країни – Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Місцями можуть бути грози. На решті території опадів не очікується.
Вітер дутиме з Північного Заходу й посилюватиметься від 7 до 12 метрів за секунду.
Уночі температура повітря сягатиме 10-15 градусів тепла, а вдень – від 21 до 26 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометра показуватимуть +18…+23 градусів.
Яка погода буде в обласних центрах
- Київ +23...+25;
- Ужгород +25...+27;
- Львів +24...+26;
- Івано-Франківськ +24...+26;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +25...+27;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +24...+26;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +25...+27;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон+23...+25;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +20...+22;
- Луганськ +20...+22;
- Харків +21...+23.
Прогноз погоди на 31 травня / Карта Укргідрометцентр
Найближчими днями лише в Закарпатській області не було дощів. Опади знову накриють майже всю Україну 17 червня. Ймовірно, дощів не буде тільки на Донеччині, в Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Грози в Україні поки не очікуються.