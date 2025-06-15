Приємне тепло накриє Україну, але подекуди – дощі: прогноз погоди на 16 червня

В Україні цього дня очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 16 червня

За прогнозами синоптиків, 16 червня Україну накриють хмари, з яких часом все ж визиратиме сонце. День обіцяє бути теплим з легким вітерцем.

Короткочасні дощі прогнозуються лише на Лівобережжі країни – Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Місцями можуть бути грози. На решті території опадів не очікується.

Вітер дутиме з Північного Заходу й посилюватиметься від 7 до 12 метрів за секунду.

Уночі температура повітря сягатиме 10-15 градусів тепла, а вдень – від 21 до 26 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометра показуватимуть +18…+23 градусів.

Яка погода буде в обласних центрах

Київ +23...+25;

Ужгород +25...+27;

Львів +24...+26;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +25...+27;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +24...+26;

Рівне +23...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +24...+26;

Одеса +25...+27;

Миколаїв +24...+26;

Херсон+23...+25;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +21...+23;

Полтава +21...+23;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +20...+22;

Луганськ +20...+22;

Харків +21...+23.

Прогноз погоди на 31 травня / Карта Укргідрометцентр

Найближчими днями лише в Закарпатській області не було дощів. Опади знову накриють майже всю Україну 17 червня. Ймовірно, дощів не буде тільки на Донеччині, в Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Грози в Україні поки не очікуються.