До 29 градусов тепла и без осадков: прогноз погоды на 2 августа
- 2 августа в Украине преимущественно без осадков, лишь на крайнем Западе возможны кратковременные дожди с грозой.
- Температура днем будет колебаться от +24 до +32 градусов в зависимости от региона, с самыми теплыми условиями на Юге и Востоке.
- Скорость ветра слабая, 3-8 м/с, с разнонаправленным движением воздушных масс.
- Ночные температуры от +11 до +21 градуса, прохладнее всего в Карпатах.
В субботу, 2 августа, в большинстве областей Украины будет без осадков. Это будет обуславливать поле повышенного атмосферного давления, и лишь на крайнем Западе страны ожидается выпадение локальных кратковременных дождей с грозой.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какую погоду ждать 2 августа?
По данным синоптиков, в большинстве областей Украины 2 августа будет погода без осадков. Лишь на крайнем Западе страны может быть выпадение локальных кратковременных дождей с грозой.
В течение дня воздушные массы будут двигаться с разных направлений, постоянно меняясь, а скорость их движения будет слабой в пределах 3 – 8 метров в секунду.
Также будут отличаться значения температуры между регионами. Ночью в большинстве областей ожидается +11...+16 градусов, а в дневные часы +24...+29 градусов.
На Юге и Востоке страны значения температуры будут выше, там ночью воздух остынет лишь до +16...+21 градуса, а уже дневные максимумы будут достигать +32. Самое свежее – в Карпатах. Там ночью может быть в пределах +7...+12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +17...+22.
Погода на 2 августа / Карта Укргидрометцентра
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28,
- Ужгород +26...+28,
- Львов +26...+28,
- Ивано-Франковск +25...+27,
- Тернополь +26...+28,
- Черновцы +26...+28,
- Хмельницкий +25...+27,
- Луцк +26...+28,
- Ровно +26...+28,
- Житомир +26...+28,
- Винница +26...+28,
- Одесса +29...+31,
- Николаев +30...+32,
- Херсон +29...+31,
- Симферополь +29...+31,
- Кропивницкий +27...+29,
- Черкассы +25...+27,
- Чернигов +26...+28,
- Сумы +25...+27,
- Полтава +26...+28,
- Днепр +28...+30,
- Запорожье +29...+31,
- Донецк +29...+31,
- Луганск +29...+31,
- Харьков +29...+31.