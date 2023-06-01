Шквальный ветер и ливни: какой будет погода в Украине 2 июня

Погода в Украине 2 июня будет дождливой и облачной. Местами ожидается шквальный ветер.

2 июня в Киевской области дождь ожидается только во второй половине дня. На большинстве территории Украины прогнозируют ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

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Погода в Украине 2 июня

На территории Украины ожидается переменная облачность. В Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, днем в западных, северных и Винницкой областях прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории будет без осадков.

Ветер ожидается юго-западный, 5 – 10 метров в секунду, днем в западных областях местами шквалы достигнут 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет составлять 10 – 15 градусов тепла, на побережье морей до 18 градусов. Днем прогнозируют 23 – 28 градусов, на крайнем западе страны 19 – 24 градуса.

В Киеве и области также ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит 10 – 15 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов. В самой столице ночью будет 13 – 15 градусов, днем 26 – 28 градусов.

Какая погода днем в областных центрах

Киев – +25...+27

Ужгород – +24...+26

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +23..+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +24...+26



Погода в Украине 2 июня / Укргидрометцентр