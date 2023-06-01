Шквальный ветер и ливни: какой будет погода в Украине 2 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 2 июня будет дождливой и облачной. Местами ожидается шквальный ветер.
2 июня в Киевской области дождь ожидается только во второй половине дня. На большинстве территории Украины прогнозируют ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
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Погода в Украине 2 июня
На территории Украины ожидается переменная облачность. В Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, днем в западных, северных и Винницкой областях прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы.
На остальной территории будет без осадков.
Ветер ожидается юго-западный, 5 – 10 метров в секунду, днем в западных областях местами шквалы достигнут 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет составлять 10 – 15 градусов тепла, на побережье морей до 18 градусов. Днем прогнозируют 23 – 28 градусов, на крайнем западе страны 19 – 24 градуса.
В Киеве и области также ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит 10 – 15 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов. В самой столице ночью будет 13 – 15 градусов, днем 26 – 28 градусов.
Какая погода днем в областных центрах
- Киев – +25...+27
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +22...+24
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +22...+24
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +23...+25
- Ровно – +23...+25
- Житомир – +25...+27
- Винница – +25...+27
- Одесса – +23..+25
- Николаев – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Симферополь – +24...+26
- Кропивницкий – +26...+28
- Чернигов – +25...+27
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +24...+26
- Запорожье – +25...+27
- Донецк – +23...+25
- Луганск – +22...+24
- Харьков – +24...+26