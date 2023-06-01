Шквальный ветер и ливни: какой будет погода в Украине 2 июня

1 июня 2023, 14:36
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 июня будет дождливой и облачной. Местами ожидается шквальный ветер.

2 июня в Киевской области дождь ожидается только во второй половине дня. На большинстве территории Украины прогнозируют ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

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Погода в Украине 2 июня

На территории Украины ожидается переменная облачность. В Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, днем в западных, северных и Винницкой областях прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории будет без осадков.

Ветер ожидается юго-западный, 5 – 10 метров в секунду, днем в западных областях местами шквалы достигнут 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет составлять 10 – 15 градусов тепла, на побережье морей до 18 градусов. Днем прогнозируют 23 – 28 градусов, на крайнем западе страны 19 – 24 градуса.

В Киеве и области также ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит 10 – 15 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов. В самой столице ночью будет 13 – 15 градусов, днем 26 – 28 градусов.

Какая погода днем в областных центрах

  • Киев – +25...+27
  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +22...+24
  • Ивано-Франковск – +22...+24
  • Тернополь – +22...+24
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +23...+25
  • Ровно – +23...+25
  • Житомир – +25...+27
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +23..+25
  • Николаев – +25...+27
  • Херсон – +25...+27
  • Симферополь – +24...+26
  • Кропивницкий – +26...+28
  • Чернигов – +25...+27
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +24...+26
  • Днепр – +24...+26
  • Запорожье – +25...+27
  • Донецк – +23...+25
  • Луганск – +22...+24
  • Харьков – +24...+26


Погода в Украине 2 июня / Укргидрометцентр

Автор: Софія Ковнір