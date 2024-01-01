Небольшое похолодание и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 2 января

Прогноз погоды в Украине на вторник, 2 января, будет облачным и с небольшими осадками. Часть страны накроет мокрый снег.

Поэтому следует не забыть взять с собой зонтики и потеплее одеться. Кроме того, этого прогнозируют незначительные похолодания по сравнению с предыдущим днем.

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Какая будет погода в Украине 2 января

Погода по всей Украине 2 января будет облачной. Половину страны накроют осадки в виде дождя или мокрого снега, а в другой части будет сухо. В этот день также возможны значительные порывы ветра, а его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

Похолодание в этот день придут на Запад Украины. Там температура упадет на 2 – 3 градуса по сравнению с предыдущим днем. По всему региону синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, осадков не будет только в Черновицкой области. Температура будет колебаться от -1 до +2 градусов.

Похожая погода будет в северных областях страны. Синоптики также прогнозируют небольшой мокрый снег, а температура может снизиться до -1 градуса. В течение дня ожидается облачность.

Более теплой будет погода в центральных областях Украины. Там не предвидят существенные осадки, а на протяжении всего дня небо будет укрытое тучами. Температура будет колебаться от +4 до +6 градусов.

Самой теплой в этот день погода будет на Юг и Востоке Украины. Там также синоптики прогнозируют облачность, без существенных осадков. Температура может колебаться от +4 до +9 градусов, в зависимости от региона.

Температура в областных центрах Украины

Киев – -1...+1

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1..+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – +4...+6

Одесса – +7...+9

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – +6...+8

Луганск – +7...+9

Харьков – +5...+7



Прогноз погоды в Украине 2 января / Карта Укргидрометцентра.