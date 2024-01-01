Небольшое похолодание и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 2 января
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на вторник, 2 января, будет облачным и с небольшими осадками. Часть страны накроет мокрый снег.
Поэтому следует не забыть взять с собой зонтики и потеплее одеться. Кроме того, этого прогнозируют незначительные похолодания по сравнению с предыдущим днем.
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Какая будет погода в Украине 2 января
Погода по всей Украине 2 января будет облачной. Половину страны накроют осадки в виде дождя или мокрого снега, а в другой части будет сухо. В этот день также возможны значительные порывы ветра, а его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.
Похолодание в этот день придут на Запад Украины. Там температура упадет на 2 – 3 градуса по сравнению с предыдущим днем. По всему региону синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, осадков не будет только в Черновицкой области. Температура будет колебаться от -1 до +2 градусов.
Похожая погода будет в северных областях страны. Синоптики также прогнозируют небольшой мокрый снег, а температура может снизиться до -1 градуса. В течение дня ожидается облачность.
Более теплой будет погода в центральных областях Украины. Там не предвидят существенные осадки, а на протяжении всего дня небо будет укрытое тучами. Температура будет колебаться от +4 до +6 градусов.
Самой теплой в этот день погода будет на Юг и Востоке Украины. Там также синоптики прогнозируют облачность, без существенных осадков. Температура может колебаться от +4 до +9 градусов, в зависимости от региона.
Температура в областных центрах Украины
Киев – -1...+1
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1..+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – +4...+6
Одесса – +7...+9
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +6...+8
Донецк – +6...+8
Луганск – +7...+9
Харьков – +5...+7
Прогноз погоды в Украине 2 января / Карта Укргидрометцентра.