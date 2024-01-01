Тому варто не забути взяти з собою парасольки та тепліше одягнутися. Крім того, цього прогнозують незначні похолодання, порівняно з попереднім днем.

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Якою буде погода в Україні 2 січня

Погода по всій Україні 2 січня буде хмарною. Половину країни накриють опади у вигляді дощу чи мокрого снігу, а в іншій частині – буде сухо. Цього дня також можливі значні пориви вітру, а його швидкість сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.

Похолодання цього дня прийдуть на Захід України. Там температура впаде на 2 – 3 градуси, порівняно з попереднім днем. По всьому регіону синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг, опадів лише не буде в Чернівецькій області. Температура загалом коливатиметься від -1 до +2 градусів.

Схожою буде погода у північних областях країни. Синоптики також прогнозують тут невеликий мокрий сніг, а температура може знизитися до -1 градуса. Впродовж дня також очікують хмарність.

Більш теплою буде погода у центральних областях України. Там не передбачають суттєвих опадів, а впродовж усього дня небо вкриватимуть хмари. Температура коливатиметься від +4 до +6 градусів.

Найтеплішою цього дня погода буде на Півдні й Сході України. Там також синоптики прогнозують хмарність, без значних опадів. Температура може коливатися від +4 до +9 градусів, в залежності від регіону.

Температура в обласних центрах України

Київ – -1...+1

Ужгород – -1...+1

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1..+1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – +4...+6

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +7...+9

Харків – +5...+7



Прогноз погоди в Україні 2 січня / Карта Укргідрометцентру