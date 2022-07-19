Жара будет в части западных и южных областей. Так столбики термометров поднимутся до отметок +30...+32 в Одесской и Херсонской областях.

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Высокие температурные показатели на Юге и Западе

Также воздух прогреется на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковской области и Буковине. Наиболее прохладно, обещают синоптики, будет на Севере, который попадет в плен дождей.

В Черниговской, Сумской областях – +23…+25. Такую же ситуацию прогнозируют на Полтавщине. В остальных украинских регионах температура будет колебаться в пределах +24...+28 градусов.

Обратите внимание! В Киеве обещают дождливую, но теплую погоду. Воздух прогреется до +24...+26. Ветер – северо-западный скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что жаркий воздух, который сейчас властвует в Европе, "дыхнет" частично и на несколько украинских областей. Речь идет прежде всего о Западе Украины – кроме Волыни и Ровненской области.

Большая часть Украины будет завтра принадлежать сухому воздуху, будет много солнца. Однако в Черниговской, Сумской, а вечером в среду еще и в Харьковской и Полтавской областях хвост атмосферного фронта пройдет периодическими грозовыми дождями,

– объяснила Диденко.

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Прогноз погоды в городах Украины на 20 июля.

Ужгород – +31...+33

Львов – +30...+32

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Суммы – +23..+25

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +26...+28

Донецк – +24...+26

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 20 июля. / Карта Укргидрометцентра.