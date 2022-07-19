Спека буде у частині західних та південних областей. Так стовпчики термометрів піднімуться до позначок +30...+32 на Одещині та Херсонщині.

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Найвищі температурні показники на Півдні і Заході

Так само повітря прогріється на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Буковині. Найбільш прохолодно, обіцяють синоптики, буде на Півночі, яка потрапить у полон дощів.

У Чернігівській, Сумській областях – +23...+25. Таку саму ситуацію прогнозують на Полтавщині. У решті українських регіонів температура коливатиметься у межах +24...+28 градусів.

Зверніть увагу! У Києві обіцяють дощову, проте теплу погоду. Повітря прогріється до +24...+26. Вітер – північно-західний швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що спекотне повітря, яке зараз панує у Європі, "дихне" частково і на кілька українських областей. Мовиться насамперед про Захід України – окрім Волині та Рівненщини.

Більша частина України належатиме завтра сухому повітрю, буде багато сонця. Проте на Чернігівщині, Сумщині, а ввечері у середу ще й на Харківщині та Полтавщині хвіст атмосферного фронту лине періодичними грозовими дощами,

– пояснила Діденко.

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Прогноз погоди в містах України на 20 липня

Ужгород – +31...+33

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +23...+25

Суми – +23..+25

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +25...+27

Харків – +24...+26

Київ – +24...+26

Прогноз погоди на 20 липня / Карта Укргідрометцентру