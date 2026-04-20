Непогода и в дальнейшем будет бушевать: синоптики прогнозируют дожди и снег 21 апреля
Во вторник, 21 апреля, в Украине непогода будет бушевать и в дальнейшем. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди.
А в Карпатах прогнозируют мокрый снег. Об этом информирует Укргидрометцентр.
Какой будет погода 21 апреля?
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
В ночные часы на большинстве территорий Украины, кроме севера возможны дожди, тогда как днем осадки накроют Прикарпатье, Закарпатье, а также юг и юго-восток страны. Местами дожди будут интенсивными.
Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, но в северных регионах, а также Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях прогнозируют заморозки 0...-3 градуса мороза. В дневные часы температура воздуха поднимется до +7...+12, одновременно в Карпатах пройдет мокрый снег, а температура в течение суток ожидается от -3 до +2 градусов.
Синоптики прогнозируют ветер преимущественно северного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, тогда как в южных областях возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +8...+10;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +8...+10;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +8...+10;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +8...+10;
- Житомир +9...+11;
- Винница +9...+11;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +9...+11;
- Черкассы +9...+11;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +5...+7;
- Луганск +7...+9;
- Харьков +7...+9.
Погода в Украине 21 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Когда ждать прояснений и тепла?
По данным украинского синоптика Игоря Кибальчича, до конца недели, 26 апреля на территории Украины ожидаются дожди и туманы. Ночью в западных областях ожидаются заморозки до -3 градусов, тогда как на Левобережье температура воздуха будет достигать 18 градусов тепла.
В то же время синоптики прогнозируют, что летом этого года температура значительно будет превышать климатическую норму. Это связано с глобальными климатическими процессами.