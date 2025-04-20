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24 Канал Новости Украины Теплый и солнечный понедельник в Украине: прогноз погоды на 21 апреля
20 апреля, 14:38
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Теплый и солнечный понедельник в Украине: прогноз погоды на 21 апреля

Дарья Смородская
Основні тези
  • 21 апреля в Украине ожидается теплая и солнечная погода с температурой от 21 до 26 градусов тепла днем, без осадков, кроме возможных кратковременных дождей на Юге.
  • На реках Прут и Днестр ожидается повышение уровня воды, однако паводки не будут нести угрозы; в северных, центральных и Харьковской областях прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине в понедельник, 21 апреля, будет теплой во всех областях. Синоптики обещают украинцам солнце на небе и легкий ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 21 апреля

По информации синоптиков, понедельник в Украине пройдет без осадков. Кратковременные дожди с грозой ожидаются лишь местами на Юге. На всей территории в этот день будет переменная облачность.

Направления ветра, вероятно, будут меняться, он будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет составлять от 8 до 13 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до 21 – 26 градусов тепла. В Карпатах и на побережье морей прогнозируется +15...+20 градусов по Цельсию.

В течение суток 21 апреля на участке реки Прут Черновцы – госграницу будет повышаться уровень воды в связи с выпадением значительных осадков в горной части. Синоптики говорят, что паводки не будут нести угрозы. Также повышение уровня воды на 0,5 – 1 миллиметр ожидается на реке Днестр на направлении Нижнев – Залещики.

Также Укргидрометцентр предупреждает, что в понедельник в северных, центральных и Харьковской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в областных центрах

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +22...+24;
  • Ивано-Франковск +22...+24;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +22...+24;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +25...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +23...+24
  • Николаев +23...+25;
  • Херсон +23...+25;
  • Симферополь +17...+19;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +23...+25;
  • Запорожье +20...+22;
  • Донецк +21...+23;
  • Луганск +22...+24;
  • Харьков +23...+25.


Прогноз погоды на 21 апреля / Карта Укргидрометцентра