Небольшая облачность, ночью местами заморозки: прогноз погоды в Украине на 21 октября
В Украине в понедельник, 21 октября, погода порадует осенним теплом. По всей стране также ожидается небольшая облачность в течение целого дня.
В то же время ночью температура местами может опуститься и минусовых значений. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какой будет погода 21 октября
Синоптики рассказали, что 21 октября в Украине ожидают небольшую облачность. В восточных областях возможна переменная облачность с прояснениями.
Укргидрометцентр не прогнозирует осадков в этот день по всей территории нашей страны. Однако лишь в восточных областях ночью может пройти местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Температура ночью может достигать отметок от +3 градусов до -2 градусов. На юге и востоке страны столбики термометра будут колебаться ночью от +1 до +6 градусов, а днем – от +11 до +16 градусов.
В Киеве и области также прогнозируют небольшую облачность, без осадков. В Киеве ночью температура может опуститься до +1 – +3 градусов, а днем подняться до +12 – +14 градусов.
Ветер по всей Украине ожидается северо-западный, в западных областях юго-восточный. А его скорость может достигать 5 – 10 метров в секунду.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +12 – +14
- Ужгород +13 – +15
- Львов +14 – +16
- Ивано-Франковск +14 – +16
- Тернополь +13 – +15
- Черновцы +13 – +15
- Хмельницкий +13 – +15
- Луцк +13 – +15
- Ровно +13 – +15
- Житомир +13 – +15
- Винница +13 – +15
- Одесса +13 – +15
- Николаев +13 – +15
- Херсон +13 – +15
- Симферополь +12 – +14
- Кропивницкий +13 – +15
- Черкассы +13 – +15
- Чернигов +12 – +14
- Сумы +12 – +14
- Полтава +12 – +14
- Днепр +12 – +14
- Запорожье +12 – +14
- Донецк +11 – +13
- Луганск +10 – +12
- Харьков +11 – +13