Небольшая облачность, ночью местами заморозки: прогноз погоды в Украине на 21 октября

20 октября 2024, 14:27
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Автор: Владислав Кравцов

В Украине в понедельник, 21 октября, погода порадует осенним теплом. По всей стране также ожидается небольшая облачность в течение целого дня.

В то же время ночью температура местами может опуститься и минусовых значений. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какой будет погода 21 октября

Синоптики рассказали, что 21 октября в Украине ожидают небольшую облачность. В восточных областях возможна переменная облачность с прояснениями.

Укргидрометцентр не прогнозирует осадков в этот день по всей территории нашей страны. Однако лишь в восточных областях ночью может пройти местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Температура ночью может достигать отметок от +3 градусов до -2 градусов. На юге и востоке страны столбики термометра будут колебаться ночью от +1 до +6 градусов, а днем – от +11 до +16 градусов.

В Киеве и области также прогнозируют небольшую облачность, без осадков. В Киеве ночью температура может опуститься до +1 – +3 градусов, а днем подняться до +12 – +14 градусов.

Ветер по всей Украине ожидается северо-западный, в западных областях юго-восточный. А его скорость может достигать 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +12 – +14
  • Ужгород +13 – +15
  • Львов +14 – +16
  • Ивано-Франковск +14 – +16
  • Тернополь +13 – +15
  • Черновцы +13 – +15
  • Хмельницкий +13 – +15
  • Луцк +13 – +15
  • Ровно +13 – +15
  • Житомир +13 – +15
  • Винница +13 – +15
  • Одесса +13 – +15
  • Николаев +13 – +15
  • Херсон +13 – +15
  • Симферополь +12 – +14
  • Кропивницкий +13 – +15
  • Черкассы +13 – +15
  • Чернигов +12 – +14
  • Сумы +12 – +14
  • Полтава +12 – +14
  • Днепр +12 – +14
  • Запорожье +12 – +14
  • Донецк +11 – +13
  • Луганск +10 – +12
  • Харьков +11 – +13


Прогноз погоды на 21 октября / Скриншот с Укргидрометцентра