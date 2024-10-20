Небольшая облачность, ночью местами заморозки: прогноз погоды в Украине на 21 октября

В Украине в понедельник, 21 октября, погода порадует осенним теплом. По всей стране также ожидается небольшая облачность в течение целого дня.

В то же время ночью температура местами может опуститься и минусовых значений. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какой будет погода 21 октября

Синоптики рассказали, что 21 октября в Украине ожидают небольшую облачность. В восточных областях возможна переменная облачность с прояснениями.

Укргидрометцентр не прогнозирует осадков в этот день по всей территории нашей страны. Однако лишь в восточных областях ночью может пройти местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Температура ночью может достигать отметок от +3 градусов до -2 градусов. На юге и востоке страны столбики термометра будут колебаться ночью от +1 до +6 градусов, а днем – от +11 до +16 градусов.

В Киеве и области также прогнозируют небольшую облачность, без осадков. В Киеве ночью температура может опуститься до +1 – +3 градусов, а днем подняться до +12 – +14 градусов.

Ветер по всей Украине ожидается северо-западный, в западных областях юго-восточный. А его скорость может достигать 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +12 – +14

Ужгород +13 – +15

Львов +14 – +16

Ивано-Франковск +14 – +16

Тернополь +13 – +15

Черновцы +13 – +15

Хмельницкий +13 – +15

Луцк +13 – +15

Ровно +13 – +15

Житомир +13 – +15

Винница +13 – +15

Одесса +13 – +15

Николаев +13 – +15

Херсон +13 – +15

Симферополь +12 – +14

Кропивницкий +13 – +15

Черкассы +13 – +15

Чернигов +12 – +14

Сумы +12 – +14

Полтава +12 – +14

Днепр +12 – +14

Запорожье +12 – +14

Донецк +11 – +13

Луганск +10 – +12

Харьков +11 – +13



Прогноз погоды на 21 октября / Скриншот с Укргидрометцентра