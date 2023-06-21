В Украину возвращаются солнце и жара: какой будет погода в Украине 22 июня
Источник:Укргидрометцентр
В четверг ливни постепенно покинут Украину. Только в некоторых областях будет немного дождить.
В целом 22 июня в стране будет переменная облачность. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине в четверг
В целом по Украине осадков не предполагается, только в западных областях днем местами пройдут кратковременный дождь и гроза.
Температура в целом по странным ночью будет составлять +14...+19 градусов, днем +25..+30 градусов. В восточных и Сумской областях ночью будет +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.
На высокогорье Карпат ночью будет +8...+13 градусов, а днем около +20 градусов.
В столице осадков не ожидается. Температура ночью в Киеве будет колебаться от +16…+18 градусов, днем от +28 до +30 градусов.
Прогноз погоды в областных центрах
- Киев – +28...+30
- Ужгород – +26...+28
- Львов – +26...+28
- Ивано-Франковск – +26...+28
- Тернополь – +27...+29
- Черновцы – +27...+29
- Хмельницкий – +26...+28
- Луцк – +26...+28
- Ровно – +27...+29
- Житомир – +27...+29
- Винница – +27...+29
- Одесса – +27...+29
- Николаев – +28...+30
- Херсон – +28...+30
- Симферополь – +25...+27
- Кропивницкий – +28...+30
- Черкассы – +28...+30
- Чернигов – +27...+29
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +27...+29
- Днепр – +27...+29
- Запорожье – +27...+29
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +23...+25
- Харьков – +25...+27