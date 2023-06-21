В Украину возвращаются солнце и жара: какой будет погода в Украине 22 июня

В четверг ливни постепенно покинут Украину. Только в некоторых областях будет немного дождить.

В целом 22 июня в стране будет переменная облачность. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине в четверг

В целом по Украине осадков не предполагается, только в западных областях днем местами пройдут кратковременный дождь и гроза.



Температура в целом по странным ночью будет составлять +14...+19 градусов, днем +25..+30 градусов. В восточных и Сумской областях ночью будет +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.

На высокогорье Карпат ночью будет +8...+13 градусов, а днем около +20 градусов.

В столице осадков не ожидается. Температура ночью в Киеве будет колебаться от +16…+18 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

Прогноз погоды в областных центрах