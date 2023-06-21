Загалом 22 червня в країні буде мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні в четвер
Загалом по Україні опадів не передбачається, лише у західних областях вдень місцями пройдуть короткочасний дощ і невелика гроза.
Температура в цілому по країнні вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень +25..+30 градусів. У східних та Сумській областях вночі буде +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.
Натомість на високогір'ї Карпат вночі буде +8...+13 градусів, а вдень близько +20 градусів.
У столиці опадів не передбачається. Температура вночі у Києві коливатиметься від +16...+18 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.
Прогноз погоди в обласних центрах
- Київ – +28...+30
- Ужгород – +26...+28
- Львів – +26...+28
- Івано-Франківськ – +26...+28
- Тернопіль – +27...+29
- Чернівці – +27...+29
- Хмельницький – +26...+28
- Луцьк – +26...+28
- Рівне – +27...+29
- Житомир – +27...+29
- Вінниця – +27...+29
- Одеса – +27...+29
- Миколаїв – +28...+30
- Херсон – +28...+30
- Сімферополь – +25...+27
- Кропивницький – +28...+30
- Черкаси – +28...+30
- Чернігів – +27...+29
- Суми – +25...+27
- Полтава – +27...+29
- Дніпро – +27...+29
- Запоріжжя – +27...+29
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +23...+25
- Харків – +25...+27