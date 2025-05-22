Град, грозы и шквалы ветра: сегодня часть Украины охватит сильная непогода

Часть областей предупредили об опасных и стихийных явлениях, ожидаются грозы и град, местами будет сильный ветер. Непогода охватит западные регионы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и Хмельницкий областной центр по гидрометеорологии.

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Где будет бушевать непогода

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 22 мая, днем в западных и Винницкой областях грозы, местами град, а также шквалы. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Из-за этого в соответствующих регионах объявили І уровень опасности, желтый.



Непогода в западных областях Украины / Карта Укргидрометцентра

Отдельно Хмельницкий областной центр по гидрометеорологии также сообщает об опасных метеорологических явлениях на территории областного центра и области. Там также ожидаются сильные шквалы ветра, местами возможен град.

К слову, синоптики прогнозировали, что 21 мая в восточных и Днепропетровской областях, 22 – 23 мая в западных кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. По ориентировочному прогнозу на картах, дожди ожидаются и 24 – 25 мая.