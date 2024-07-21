В ряде областей – кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 22 июля

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 22 июля, обещает принести в ряд областей нашего государства незначительные осадки. Там могут местами пройти кратковременные дожди.

Кроме того, также в некоторых регионах нашего государства возможны грозы. Поэтому, выходя из дома, не забудьте взять с собой зонтик.

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Какой будет погода в Украине 22 июля

В Укргидрометцентре рассказали, что 22 июля во всех областях нашего государства ожидают переменную облачность.

В Карпатах, Прикарпатье, некоторых центральных и южных областях, а также в Киевской области ночью и Черниговской и Сумской областях днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны будет сухо, без осадков.

В этот день ветер будет переменных направлений, со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов, а днем – от +25 до +30 градусов. В южной части и восточных областях ночью столбики термометра могут показывать от +19 до +24 градусов, а днем – от +29 до +34 градусов.

В Киеве и области днем будет без осадков. В столице нашей государства температура ночью может составлять от +17 до +19 градусов, а днем – от +27 до +29 градусов.

Где объявили чрезвычайную пожарную опасность

В Укргидрометцентре также предупредили, что 22 июля в центральных, восточных, Одесской, Николаевской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черновицкой областях, а также на Волыни будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.

Чрезвычайная пожарная опасностьпогодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).



В большинстве областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +27...+29

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +31...+33

Донецк – +28...+30

Луганск – +26...+28

Харьков – +29...+31



Прогноз погоды в Украине 22 июля / Карта Укргидрометцентра