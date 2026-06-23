Небо затянется облаками, а в ряде областей пройдут дожди: прогноз погоды на 24 июня

Погода в среду, 24 июня, будет облачной. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди ночью, а в некоторых областях пройдут сильные ливни.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода 24 июня?

В среду в Украине будет преобладать облачная погода. В южной части, ночью местами, а также в Карпатском регионе и центральных областях пройдут кратковременные дожди, на юге страны днем ожидаются грозы.

В отдельных районах синоптики предупредили о граде и сильном ветре, который будет дуть со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5–10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов, на юге страны — 17–22 градуса. Днем прогнозируется 24–29 градусов, а в южной части и местами в центральных областях — 27–32.

Какая будет температура в крупных городах?

Киев +26…+28;

Ужгород +28…+30;

Львов +25…+27;

Ивано-Франковск +26…+28;

Тернополь +26…+28;

Черновцы +25…+27;

Хмельницкий +25…+27;

Луцк +25…+27;

Ровно +26…+28;

Житомир +25…+27;

Винница +24…+26;

Одесса +24…+26;

Николаев +28…+30;

Херсон +27…+29;

Симферополь +26…+28;

Кропивницкий +27…+29;

Черкассы +27…+29;

Чернигов +23…+25;

Сумы +23…+25;

Полтава +27…+29;

Днепр +27…+29;

Запорожье +27…+29;

Донецк +26…+28;

Луганск +26…+28;

Харьков +25…+27.



Погода в Украине 24 июня / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

В ближайшие дни в Украине сохранится по-настоящему летняя погода. В ряде регионов температура воздуха будет подниматься до довольно жарких значений, а уровень пожарной опасности будет постепенно расти.

Теплее всего будет 23 июня на востоке, юге и местами в центральных областях, где максимальная температура может подниматься до 32 градусов тепла. На востоке страны при этом 25 июня ожидается несколько более комфортная погода.

Также специалисты обращают внимание на постепенный рост уровня пожарной опасности. Несмотря на периодические дожди, угроза будет распространяться на всё большее количество регионов.