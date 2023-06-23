Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: прогноз погоды на 24 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 24 июня, будет неустойчивой. Во многих регионах пройдут дожди, а в определенных областях останется жара.
В субботу ожидаются осадки почти по всей территории Украины. В то же время, далеко не во всех регионах спадет жара.
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Где в Украине будет дождь 24 июня
Ночью на Западе пройдут умеренные дожди. На остальных территориях Украины ночное время пройдет без осадков. Ночная температура будет составлять +15…+20.
Днем на Западе ожидаются сильные дожди с грозами. Также там возможен град и шквалы 15-20 метров в секунду. А еще в большинстве западных областей спадет жара. Столбики термометров будут показывать от 19 до 24 градусов тепла.
На Севере, Центре и Востоке днем возможны кратковременные дожди. Также возможны грозы. На Юге день, по прогнозам синоптиков, пройдет без осадков. В южных областях будет переменная облачность. В северных, центральных, восточных и южных областях на выходных будет жарко. Дневная температура в этих регионах составит +27…+32. Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура в областных центрах 24 июня
- Киев – +28...+30
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +22...+24
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь – +22...+24
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +23...+25
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +27...+29
- Винница – +29...+31
- Одесса – +29...+31
- Николаев – +28...+30
- Херсон – +28...+30
- Симферополь – +28...+30
- Кропивницкий – +31...+33
- Черкассы – +29...+31
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +26...+28
- Полтава – +29...+31
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +29...+31
- Донецк – +28...+30
- Луганск – +27...+29
- Харьков – +28...+30