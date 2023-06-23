Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: прогноз погоды на 24 июня

Погода в Украине в субботу, 24 июня, будет неустойчивой. Во многих регионах пройдут дожди, а в определенных областях останется жара.

В субботу ожидаются осадки почти по всей территории Украины. В то же время, далеко не во всех регионах спадет жара.

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Где в Украине будет дождь 24 июня

Ночью на Западе пройдут умеренные дожди. На остальных территориях Украины ночное время пройдет без осадков. Ночная температура будет составлять +15…+20.

Днем на Западе ожидаются сильные дожди с грозами. Также там возможен град и шквалы 15-20 метров в секунду. А еще в большинстве западных областей спадет жара. Столбики термометров будут показывать от 19 до 24 градусов тепла.

На Севере, Центре и Востоке днем возможны кратковременные дожди. Также возможны грозы. На Юге день, по прогнозам синоптиков, пройдет без осадков. В южных областях будет переменная облачность. В северных, центральных, восточных и южных областях на выходных будет жарко. Дневная температура в этих регионах составит +27…+32. Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в областных центрах 24 июня

Киев – +28...+30

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +23...+25

Ровно – +21...+23

Житомир – +27...+29

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +27...+29

Харьков – +28...+30

Прогноз погоды на 24 июня / Фото Укргидрометцентра