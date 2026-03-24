24 Канал Новости Украины Температура несколько снизится, а осадки прогнозируют только в одном регионе: погода на 25 марта
24 марта, 20:25
Температура несколько снизится, а осадки прогнозируют только в одном регионе: погода на 25 марта

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В среду, 25 марта, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, за исключением юго-востока, где возможен небольшой дождь.
  • Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем будет достигать 11 – 16 градусов тепла.

В среду, 25 марта, погодные условия в Украине изменятся не существенно. Лишь на юго-востоке местами возможен небольшой дождь.

Об этом информируют в Укргидрометцентре.

Как изменится погода 25 марта?

В среду погода в Украине почти не изменится, но атмосферное давление будет постепенно снижаться. Большинство территорий страны будет оставаться без осадков, тогда как на юго-востоке местами возможен небольшой дождь.

Ожидается переменная облачность. Ветер будет умеренным – преимущественно северо-восточный, а в западных и северных областях будет меняться на юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2. На юге будет несколько теплее – от +2 до +7 градусов тепла. Днем столбики термометров будут достигать 11 – 16 градусов тепла.

Какой будет температура в крупных городах Украины?

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +12...+14;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +12...+14;
  • Чернигов +11...+13;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +13...+13;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +13...+15;
  • Луганск +13...+15;
  • Харьков +11...+13.


Температура в Украине 25 марта / Фото Укргидрометцентра

Могут ли в Украину вернуться морозы и снег?

  • Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Украине будет царить сухая погода, однако в некоторых регионах все же возможны дожди или мокрый снег. Говорится о южных областях и Карпатах.

  • Синоптик Игорь Кибальчич заметил, что начало весны планируется в пределах средней многолетней нормы, поэтому возвращение низкой температуры или снега, вероятно, не стоит ожидать. 