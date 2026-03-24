Про це інформують у Укргідрометцентрі.

Як зміниться погода 25 березня?

У середу погода в Україні майже не зміниться, але атмосферний тиск поступово знижуватиметься. Більшість територій країни залишатиметься без опадів, тоді як на південному сході місцями можливий невеликий дощ.

Очікується мінлива хмарність. Вітер буде помірним – переважно північно-східний, а в західних та північних областях змінюватиметься на південно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -2. На півдні буде дещо тепліше – від +2 до +7 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 11 – 16 градусів тепла.

Якою буде температура у великих містах України?

  • Київ +12...+14;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +13...+15;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Вінниця +12...+14;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +11...+13;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +12...+14;
  • Чернігів +11...+13;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +13...+13;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +13...+15;
  • Луганськ +13...+15;
  • Харків +11...+13.


Температура в Україні 25 березня / Фото Укргідрометцентру

Чи можуть в Україну повернутись морози та сніг?

  • Український гідрометеорологічний центр повідомив, що найближчими днями в Україні пануватиме суха похода, однак у деяких регіонах все ж можливі дощі чи мокрий сніг. Мовиться про південні області та Карпати.

  • Синоптик Ігор Кібальчич зауважив, що початок весни планується у межах середньої багаторічної норми, тож повернення низької температури чи снігу, імовірно, не варто очікувати.