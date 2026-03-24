Про це інформують у Укргідрометцентрі.
Дивіться також Повітря прогріється до +19: синоптикиня назвала найтепліші дні до кінця березня
Як зміниться погода 25 березня?
У середу погода в Україні майже не зміниться, але атмосферний тиск поступово знижуватиметься. Більшість територій країни залишатиметься без опадів, тоді як на південному сході місцями можливий невеликий дощ.
Очікується мінлива хмарність. Вітер буде помірним – переважно північно-східний, а в західних та північних областях змінюватиметься на південно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -2. На півдні буде дещо тепліше – від +2 до +7 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 11 – 16 градусів тепла.
Якою буде температура у великих містах України?
- Київ +12...+14;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Вінниця +12...+14;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +11...+13;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +12...+14;
- Чернігів +11...+13;
- Суми +11...+13;
- Полтава +13...+13;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +13...+15;
- Луганськ +13...+15;
- Харків +11...+13.
Температура в Україні 25 березня / Фото Укргідрометцентру
Чи можуть в Україну повернутись морози та сніг?
Український гідрометеорологічний центр повідомив, що найближчими днями в Україні пануватиме суха похода, однак у деяких регіонах все ж можливі дощі чи мокрий сніг. Мовиться про південні області та Карпати.
Синоптик Ігор Кібальчич зауважив, що початок весни планується у межах середньої багаторічної норми, тож повернення низької температури чи снігу, імовірно, не варто очікувати.