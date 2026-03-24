Об этом информируют в Укргидрометцентре.

Как изменится погода 25 марта?

В среду погода в Украине почти не изменится, но атмосферное давление будет постепенно снижаться. Большинство территорий страны будет оставаться без осадков, тогда как на юго-востоке местами возможен небольшой дождь.

Ожидается переменная облачность. Ветер будет умеренным – преимущественно северо-восточный, а в западных и северных областях будет меняться на юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2. На юге будет несколько теплее – от +2 до +7 градусов тепла. Днем столбики термометров будут достигать 11 – 16 градусов тепла.

Какой будет температура в крупных городах Украины?

Киев +12...+14;

Ужгород +12...+14;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +12...+14;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +12...+14;

Чернигов +11...+13;

Сумы +11...+13;

Полтава +13...+13;

Днепр +11...+13;

Запорожье +12...+14;

Донецк +13...+15;

Луганск +13...+15;

Харьков +11...+13.



Температура в Украине 25 марта / Фото Укргидрометцентра

