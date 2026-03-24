Об этом информируют в Укргидрометцентре.
Как изменится погода 25 марта?
В среду погода в Украине почти не изменится, но атмосферное давление будет постепенно снижаться. Большинство территорий страны будет оставаться без осадков, тогда как на юго-востоке местами возможен небольшой дождь.
Ожидается переменная облачность. Ветер будет умеренным – преимущественно северо-восточный, а в западных и северных областях будет меняться на юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2. На юге будет несколько теплее – от +2 до +7 градусов тепла. Днем столбики термометров будут достигать 11 – 16 градусов тепла.
Какой будет температура в крупных городах Украины?
- Киев +12...+14;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +12...+14;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +12...+14;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +13...+13;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +13...+15;
- Луганск +13...+15;
- Харьков +11...+13.
Температура в Украине 25 марта / Фото Укргидрометцентра
Могут ли в Украину вернуться морозы и снег?
Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Украине будет царить сухая погода, однако в некоторых регионах все же возможны дожди или мокрый снег. Говорится о южных областях и Карпатах.
Синоптик Игорь Кибальчич заметил, что начало весны планируется в пределах средней многолетней нормы, поэтому возвращение низкой температуры или снега, вероятно, не стоит ожидать.