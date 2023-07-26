Дожди и грозы почти по всей стране: какой будет погода в Украине 27 июля

В четверг, 27 июля, в Украине ожидается облачная погода. Местами прогнозируют дожди и грозы.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Ожидается І уровень опасности – желтый.

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Какой будет погода 27 июля

В Украине, кроме юго-востока, прогнозируют дожди, грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской областях, а также в большинстве западных областей ожидаются сильные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный (в западных и северных областях – северо-западный), 7 – 12 метров в секунду.

Температура в западных областях ночью 10 – 15 градусов, днем 14 – 19 градусов. В восточных и юго-восточных областях ночью будет 20 – 25 градусов, днем 31 – 36 градусов.

На остальной территории ночью прогнозируют 15 – 20 градусов, днем 21 – 26 градусов.

Погода в крупнейших городах 27 июля

Киев – +20...+22

Ужгород – +18...+20

Львов – +16...+20

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +16...+18

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +32...+34

Симферополь – +33...+35

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +23...+25

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +32...+34

Донецк – +33...+35

Луганск – +32...+34

Харьков – +33...+35



Погода в Украине 27 июля / Карта

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, 27 июля, кроме юго-востока, будут грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской областях и в большинстве западных областей ожидаются значительные дожди. В то же время будет І уровень опасности – желтый.



Метеорологические явления в Украине / Карта