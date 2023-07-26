Дожди и грозы почти по всей стране: какой будет погода в Украине 27 июля

26 июля 2023, 14:29
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Источник:

Укргидрометцентр

В четверг, 27 июля, в Украине ожидается облачная погода. Местами прогнозируют дожди и грозы.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Ожидается І уровень опасности – желтый.

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Какой будет погода 27 июля

В Украине, кроме юго-востока, прогнозируют дожди, грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской областях, а также в большинстве западных областей ожидаются сильные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный (в западных и северных областях – северо-западный), 7 – 12 метров в секунду.

Температура в западных областях ночью 10 – 15 градусов, днем 14 – 19 градусов. В восточных и юго-восточных областях ночью будет 20 – 25 градусов, днем 31 – 36 градусов.

На остальной территории ночью прогнозируют 15 – 20 градусов, днем 21 – 26 градусов.

Погода в крупнейших городах 27 июля

  • Киев – +20...+22
  • Ужгород – +18...+20
  • Львов – +16...+20
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +16...+18
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +15...+17
  • Ровно – +16...+18
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +21...+23
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +32...+34
  • Симферополь – +33...+35
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +22...+24
  • Чернигов – +23...+25
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +25...+27
  • Днепр – +26...+28
  • Запорожье – +32...+34
  • Донецк – +33...+35
  • Луганск – +32...+34
  • Харьков – +33...+35


Погода в Украине 27 июля / Карта

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, 27 июля, кроме юго-востока, будут грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской областях и в большинстве западных областей ожидаются значительные дожди. В то же время будет І уровень опасности – желтый.


Метеорологические явления в Украине / Карта

Автор: Софія Ропан