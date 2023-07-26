Дожди и грозы почти по всей стране: какой будет погода в Украине 27 июля
Источник:Укргидрометцентр
В четверг, 27 июля, в Украине ожидается облачная погода. Местами прогнозируют дожди и грозы.
Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Ожидается І уровень опасности – желтый.
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Какой будет погода 27 июля
В Украине, кроме юго-востока, прогнозируют дожди, грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.
В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской областях, а также в большинстве западных областей ожидаются сильные дожди.
Ветер преимущественно юго-восточный (в западных и северных областях – северо-западный), 7 – 12 метров в секунду.
Температура в западных областях ночью 10 – 15 градусов, днем 14 – 19 градусов. В восточных и юго-восточных областях ночью будет 20 – 25 градусов, днем 31 – 36 градусов.
На остальной территории ночью прогнозируют 15 – 20 градусов, днем 21 – 26 градусов.
Погода в крупнейших городах 27 июля
- Киев – +20...+22
- Ужгород – +18...+20
- Львов – +16...+20
- Ивано-Франковск – +16...+18
- Тернополь – +16...+18
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +15...+17
- Луцк – +15...+17
- Ровно – +16...+18
- Житомир – +21...+23
- Винница – +21...+23
- Одесса – +29...+31
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +32...+34
- Симферополь – +33...+35
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +22...+24
- Чернигов – +23...+25
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +26...+28
- Запорожье – +32...+34
- Донецк – +33...+35
- Луганск – +32...+34
- Харьков – +33...+35
Погода в Украине 27 июля / Карта
Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, 27 июля, кроме юго-востока, будут грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.
В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской областях и в большинстве западных областей ожидаются значительные дожди. В то же время будет І уровень опасности – желтый.