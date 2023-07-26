Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Очікується І рівень небезпечності – жовтий.

Зверніть увагу Напередодні серпня Україну накриють сильні зливи, грози, шквали та град

Якою буде погода 27 липня

В Україні, крім південного сходу, прогнозують дощі, грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській областях, а також у більшості західних областей будуть значні дощі.

Вітер переважно південно-східний (у західних та північних областях – північно-західний), 7 – 12 метрів за секунду.

Температура в західних областях вночі 10 – 15 градусів, вдень 14 – 19 градусів. У східних та південно-східних областях вночі буде 20 – 25 градусів, вдень 31 – 36 градусів.

На решті території вночі прогнозують 15 – 20 градусів, вдень 21 – 26 градусів.

Погода у найбільших містах 27 липня

Київ – +20...+22

Ужгород – +18...+20

Львів – +16...+20

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +16...+18

Житомир – +21...+23

Вінниця – +21...+23

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +33...+35

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +23...+25

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +32...+34

Харків – +33...+35



Погода в Україні 27 липня / Карта

Окрім цього, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, 27 липня, крім південного сходу, будуть грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській областях, а також у більшості західних областей очікуються значні дощі. Водночас буде І рівень небезпечності – жовтий.



Метеорологічні явища в Україні / Карта