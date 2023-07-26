Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Очікується І рівень небезпечності – жовтий.
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Якою буде погода 27 липня
В Україні, крім південного сходу, прогнозують дощі, грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду.
В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській областях, а також у більшості західних областей будуть значні дощі.
Вітер переважно південно-східний (у західних та північних областях – північно-західний), 7 – 12 метрів за секунду.
Температура в західних областях вночі 10 – 15 градусів, вдень 14 – 19 градусів. У східних та південно-східних областях вночі буде 20 – 25 градусів, вдень 31 – 36 градусів.
На решті території вночі прогнозують 15 – 20 градусів, вдень 21 – 26 градусів.
Погода у найбільших містах 27 липня
- Київ – +20...+22
- Ужгород – +18...+20
- Львів – +16...+20
- Івано-Франківськ – +16...+18
- Тернопіль – +16...+18
- Чернівці – +16...+18
- Хмельницький – +15...+17
- Луцьк – +15...+17
- Рівне – +16...+18
- Житомир – +21...+23
- Вінниця – +21...+23
- Одеса – +29...+31
- Миколаїв – +29...+31
- Херсон – +32...+34
- Сімферополь – +33...+35
- Кропивницький – +24...+26
- Черкаси – +22...+24
- Чернігів – +23...+25
- Суми – +25...+27
- Полтава – +25...+27
- Дніпро – +26...+28
- Запоріжжя – +32...+34
- Донецьк – +33...+35
- Луганськ – +32...+34
- Харків – +33...+35
Погода в Україні 27 липня / Карта
Окрім цього, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, 27 липня, крім південного сходу, будуть грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду.
В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській областях, а також у більшості західних областей очікуються значні дощі. Водночас буде І рівень небезпечності – жовтий.
Метеорологічні явища в Україні / Карта