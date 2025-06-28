Где будут дожди и грозы, а в каких областях – жара: погода на последние выходные июня

В последние выходные июня будет преимущественно неустойчивая и ветреная погода по всей Украине. Будут идти дожди, местами грозы и град. В части областей воздух прогреется до +30 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на выходные, 28 – 29 июня

Метеоролог отметил, что под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтов с запада, в следующие 2 суток на большей части территории Украины будут идти небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных населенных пунктах возможны грозы и шквалистые порывы ветра.

По прогнозу Кибальчича, температура будет колебаться в пределах климатической нормы. будет колебаться в пределах климатической нормы.

В субботу, 28 июня, на Западе днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем порывы, 15 – 20 метров на секунду. Днем +19 – +24 градуса, только на Закарпатье до +26 градусов.

На Севере днем умеренные, местами значительные осадки. В отдельных населенных пунктах возможен град. Ветер западный, 9 – 14 метров на секунду, местами порывы, 15 – 20 метров на секунду. Температура воздуха днем +18 – +23 градуса.

В центральных областях днем умеренные дожди и грозы. Ветер западный, 9 – 14 метров в секунду, местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Днем +20 – +25 градусов, на Днепропетровщине до +28 градусов.

На Юге и в Крыму утром и днем дожди с грозами, местами возможны шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Днем порывистый ветер. +23 – +28 градусов, в Крыму и Приазовье местами до +31 градуса.

На Востоке днем умеренные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха +22 – +27 градусов.

В воскресенье, 29 июня, на Западе небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с локальными грозами. Ветер преимущественно западный, ночью 5 – 10 метров на секунду, днем 9 – 14, местами возможно усиление до 15 – 17 метров на секунду. Ночью +11 – +16, днем +22 – +27 градусов, на Закарпатье до +30 градусов.

На Севере ночью без существенных осадков, только на Сумщине дождь. Днем по всему региону небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +11 – +16 градусов, днем +20 – +25 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, местами возможны порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +12 – +17 градусов, днем +22 – +27 градусов.

В южных областях и Крыму теплая и преимущественно солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, утром и днем порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +14 – +19 градусов, днем +26 – +31 градус.

На Востоке облачная и дождливая погода в течение всех суток. Днем возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +11 – +16 градусов, днем +19 – +24 градуса.