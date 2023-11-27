Небольшое потепление, местами мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 28 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине во вторник, 28 ноября, обрадует украинцев незначительным потеплением. В ряде регионов возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.
Однако в большинстве регионов не будет значительных осадков, а также может местами выглянуть солнышко. Поэтому этот день можно посвятить для прогулки на свежем воздухе с ароматным кофе.
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Какая будет погода в Украине 28 ноября
В большинстве областей Украины в этот день не будет никаких осадков, так что можно насладиться ласковым солнцем, которое временами будут закрывать облака. Кроме того, исчезнут и значительные порывы ветров, а его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.
Осадки ожидают только Западе Украины. Да, там прогнозируют мокрый снег, поэтому советуем не выходить из дома без зонтика или теплой куртки. Температура там будет доходить от -1 до +4 градусов. Осадков в этот раз не будет в Хмельницкой области и на Буковине.
В северных областях будет переменная облачность с прояснениями. Температура там будет от -3 до +5 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской и Сумской областях.
В центре и на Востоке Украины также не прогнозируют дожди. Температура будет достигать от -1 до +7 градусов в зависимости от региона.
Теплее всего на этот раз будет на Юге Украины. Температура там поднимется от +5 до комфортных +10 градусов. В большинстве южных областей осадков также не прогнозируют, однако к вечеру дождь может пойти в Николаеве.
Температура в областных центрах Украины
Киев – 0...-2
Ужгород – +2...+4
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...-2
Винница – 0...+2
Одесса – +8...+10
Николаев – +5...+7
Херсон – +6...+8
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -5...-3
Суммы – -5...-3
Полтава – -3...-1
Днепр – +2...+4
Запорожье – +5...+7
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...-2
Прогноз погоды в Украине 28 ноября / Карта Укргидрометцентра