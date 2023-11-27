Небольшое потепление, местами мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 28 ноября

Прогноз погоды в Украине во вторник, 28 ноября, обрадует украинцев незначительным потеплением. В ряде регионов возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

Однако в большинстве регионов не будет значительных осадков, а также может местами выглянуть солнышко. Поэтому этот день можно посвятить для прогулки на свежем воздухе с ароматным кофе.

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Какая будет погода в Украине 28 ноября

В большинстве областей Украины в этот день не будет никаких осадков, так что можно насладиться ласковым солнцем, которое временами будут закрывать облака. Кроме того, исчезнут и значительные порывы ветров, а его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

Осадки ожидают только Западе Украины. Да, там прогнозируют мокрый снег, поэтому советуем не выходить из дома без зонтика или теплой куртки. Температура там будет доходить от -1 до +4 градусов. Осадков в этот раз не будет в Хмельницкой области и на Буковине.

В северных областях будет переменная облачность с прояснениями. Температура там будет от -3 до +5 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской и Сумской областях.

В центре и на Востоке Украины также не прогнозируют дожди. Температура будет достигать от -1 до +7 градусов в зависимости от региона.

Теплее всего на этот раз будет на Юге Украины. Температура там поднимется от +5 до комфортных +10 градусов. В большинстве южных областей осадков также не прогнозируют, однако к вечеру дождь может пойти в Николаеве.

Температура в областных центрах Украины

Киев – 0...-2

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...-2

Винница – 0...+2

Одесса – +8...+10

Николаев – +5...+7

Херсон – +6...+8

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -5...-3

Суммы – -5...-3

Полтава – -3...-1

Днепр – +2...+4

Запорожье – +5...+7

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...-2



Прогноз погоды в Украине 28 ноября / Карта Укргидрометцентра