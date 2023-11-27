Однак у більшості регіонів не буде значних опадів, а також може місцями визирнути сонечко. Тому цей день можна присвятити для прогулянки на свіжому повітрі з запашною кавою.

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Якою буде погода в Україні 28 листопада

У більшості областей України цього дня не будуть жодних опадів, тож можна насолодитися ласкавим сонцем, яке часом будуть закривати хмари. Крім того, зникнуть і значні пориви вітрів, а його швидкість сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.

Опади очікують лише на Заході України. Так, там прогнозують мокрий сніг, тому радимо не виходити з дому без парасольки чи теплої куртки. Температура там сягатиме від -1 до +4 градусів. Опадів цього разу не буде на Хмельниччині та Буковині.

У північних областях буде мінлива хмарність з проясненнями. Температура там буде від -3 до +5 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській та Сумській областях.

У центрі та на Сході України також не прогнозують дощів. Температура сягатиме від -1 до +7 градусів в залежності від регіону.

Найтепліше цього разу буде на Півдні України. Температура там підніметься від +5 до комфортних +10 градусів. У більшості південних областей опадів також не прогнозують, однак під вечір дощ може піти у Миколаєві.

Температура в обласних центрах України

Київ – 0...-2

Ужгород – +2...+4

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...-2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -5...-3

Суми – -5...-3

Полтава – -3...-1

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – 0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – 0...-2



Прогноз погоди в Україні 28 листопада / Карта Укргідрометцентру