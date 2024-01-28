Облачно с прояснениями, без существенных осадков: прогноз погоды в Украине на 29 января

Прогноз погоды в Украине в понедельник, 29 января, будет облачным с прояснениями. По всей территории нашего государства тоже не ожидают осадков.

Температура этого дня по всей Украине будет схожа с той, что была в предыдущие сутки. Поэтому граждане нашего государства могут насладиться комфортной и не слишком холодной погодой.

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Какая будет погода в Украине 29 января

В этот день во всех регионах Украины будет сухая погода, без существенных осадков. Кроме того, в течение дня сквозь тучи будут пробиваться яркие лучики солнца, поэтому это отличный день для прогулки на свежем воздухе.

Скорость ветра 29 января будет разниться в зависимости от региона Украины. Так, на Западе и Севере нашего государства его скорость будет достигать от 3 до 8 метров в секунду., в центральных областях – 5 – 10 метров в секунду, а на Юге – от 7 до 12 метров в секунду.

На Западе Украины в этот день прогнозируют переменную облачность с прояснениями. Температура по областям будет колебаться от -1 до +2 градусов. Теплее всего 29 января будет на Закарпатье, где столбики термометра могут подняться до +4 градусов.

На Севера Украины погода будет похожей, ведь там тоже не ожидают осадков. Температура в регионе будет несколько ниже и может опуститься до -2 градусов.

В центральных и восточных областях также прогнозируют переменную облачность. Жителей регионов также порадуют лучики зимнего солнца, а температура может колебаться от –1 до +3 в зависимости от области.

Подобной будет погода в южных областях. Там тоже не прогнозируют значительных осадков, а температура будет составлять от -1 до +1 градуса. В то же время, осадки в виде небольшого мокрого снега все же могут выпасть в Крыму.

Температура в областных центрах Украины

Киев – 0...-2

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1..+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1…+1

Луцк– 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...-2

Сумы – 0...-2

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...-+1

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1



Прогноз погоды в Украине 29 января / Карта Укргидрометцентра