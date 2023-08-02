В несколько областей придут дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 3 августа

2 августа 2023, 14:35
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в четверг, 3 августа, будет жаркой. Жители нескольких областей смогут немного отдохнуть от высоких температур благодаря осадкам.

По всей Украине в четверг ожидается переменная облачность. Ветер будет западным и юго-западным. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

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Где 3 августа пройдут дожди с грозами

Днем в четверг осадки будут только на крайнем Западе и Востоке. Кратковременные летние дожди и грозы возможны в Волынской, Львовской, Харьковской и Луганской областях. На остальной территории Украины дневных осадков не ожидается.

Средняя температура днем будет +25…+30. Прохладнее всего будет в Карпатах, где столбики термометров будут показывать +20…+25. Жарче всего будет в Одессе. Там температура может подняться до +33.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +27...+29
  • Ужгород – +28...+30
  • Львов – +27...+29
  • Ивано-Франковск – +28...+30
  • Тернополь – +28...+30
  • Черновцы – +29...+31
  • Хмельницкий – +28...+30
  • Луцк – +27...+29
  • Ровно – +27...+29
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +28...+30
  • Одесса – +30...+32
  • Николаев – +28...+30
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +29...+32
  • Кропивницкий – +27...+29
  • Черкассы – +28...+30
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +27...+29
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +28...+30
  • Луганск – +29...+31
  • Харьков – +28...+30


Погода в Украине 3 августа / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива